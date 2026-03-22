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法甲 | 五連勝氣宇軒「昂」 摩納哥平手盤抵捧

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-22 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-22 HKT

摩納哥近期走勢強勁，在法甲錄得五連勝，更兩度硬撼班霸巴黎聖日耳門取得一勝一和的佳績，狀態銳不可擋。中場核心艾利奧捷今季表現光芒四射，在兩對聖日耳門均取得入球，盡顯個人能力。今仗面對剛在歐戰後出局、身心俱疲的里昂，艾利奧捷有望再次帶領球隊再下一城。讓球盤平手盤，「客勝」值捧。馬高

法國新星艾利奧捷穿針引線


摩納哥近況迎來高峰，在聯賽錄得五連勝，包括作客以3:1擊敗榜首的巴黎聖日耳門。摩納哥攻力在法甲名列前茅，今季26場聯賽已攻入45球，火力十足。24歲的攻擊中場艾利奧捷是球隊近況大勇的靈魂人物，這名入選最新一期法國國家隊的新星在本季法甲已貢獻5個入球和3次助攻，是球隊的進攻泉源。此子在之前作客聖日耳門一役交出大師級表演，不僅把握對手失誤輕鬆開紀錄，更策動第3個入球。艾利奧捷出色的盤帶、創造力及無球跑動，可領軍一舉撕破里昂防線。

主隊里昂近期則陷入小低潮，聯賽四場不勝，狀態明顯回落。里昂在周中的歐霸盃主場不敵切爾達出局，士氣和體能均構成沉重打擊。在陣容不整及疲兵等不利因素下，里昂面對強勢的摩納哥，難有招架之力。 

馬高推介
讓球 - 平手盤 - 客勝
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