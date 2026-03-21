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德甲 | 科隆主場毫不「遜」色

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-21 HKT

科隆近期戰績雖然未如理想，近6場聯賽僅錄得2和4負未嘗一勝，但其間對手皆為多蒙特、賀芬咸和RB萊比錫等前列球隊，科隆能在硬仗中取得入球，並且甚少大敗，實際表現優於賽績。今晚在主場面對近況同樣欠佳的慕遜加柏，是重啟勝門的最佳時機。進攻中場積及卡明斯基今季已累積6個聯賽入球，加上其出色的組織和創造力，今仗可望領軍贏波。推介讓球盤主隊讓平手/半球「主勝」。


科隆近期的不勝走勢，對手多為聯賽上半版球隊，包括多蒙特、賀芬咸、史特加及RB萊比錫等，僅以一球小負或賽和，反映球隊表現並不差。更重要的是，科隆的聯賽主場入球率和進攻數據均位列德甲前10名，場均危險攻勢達43.5次，遠比對手慕遜加柏的36.7次高，進攻力更勝一籌。

卡明斯基創造力泉源

波蘭國腳積及卡明斯基是球隊的進攻最可靠的起點，季內錄得全隊最高的39次創造機會和8次絕佳機會，預期助攻值亦是全隊最高的4.1。同時，這位23歲的進攻中場亦錄得6個聯賽入球，能為隊友鋪橋搭路，亦能親自破門。在今晚這場關鍵護級戰，其發揮將是科隆能否全取三分的關鍵。

慕遜加柏的近況未見起色，近6場作客2和4負，場均失球更高達1.71球。球隊的攻擊力疲弱，26場聯賽僅攻入30球，比科隆的35球還要少，難以在客場構成威脅。


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