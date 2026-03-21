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英超 | 「車」殘兵缺勢又頹 拖肥主場硬淨惡啃

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-21 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-21 HKT

愛華頓中後場堅壁清野，今仗能以逸待勞並主場出擊，表現必有保證。球隊有悍將伊洛賓咸於中場落力掃蕩，有力於今晚英超主場在傷兵滿營的車路士身上成功搶分，讓球開出主隊受讓平手半球，「主勝」過關一流，可作全日重心。加利李爾

本輪前排聯賽第8的主隊愛華頓，防守表現穩健，雖然預期失球值44.1本應只排聯賽第13，但今季失35球及10場保持清白之身，分別屬英超並列第3低及第4多。愛華頓在受壓下仍可保持低失球數字，皆因防線韌力十足，上場聯賽雖然作客0:2負阿仙奴，但在89分鐘失第一球之前，其實一直將兵工廠的預期入球值壓在0.8以下，全場6度封阻對手攻門更屬拖肥糖全季第2多，可見防線密不透風。

伊洛賓咸掃蕩力強

愛華頓的防守中場伊洛賓咸掃蕩範圍極廣，化身防線前的一道屏障，大大減輕防線壓力。這位22歲的悍將場均成功攔截4.1次屬英超並列第3多，上場對阿仙奴一役，全場更造出全場最多5次成功攔截，足證掃蕩力之強。愛華頓周中並無賽事，有足一周時間備戰今場，體力上必比剛周二惡鬥巴黎聖日耳門的車路士佔優，加上地頭出擊，伊洛賓咸的活力甚至可助球隊成功搶得中場優勢。

藍獅傷情雪上加霜


至於客軍車路士則排第6，近5場聯賽只錄1勝2和2負，走勢甚差，連番錯失殺上前4機會。藍獅防線再添傷兵更是雪上加霜，右閘列斯占士及中堅杜利奧查洛巴剛周先後受傷，防線可堪信賴人選買少見少，猶幸聯賽15場作客共取25分屬英超第2佳，未必輕易3分盡失。讓球開出主隊受讓平半，開出「主勝」機會極高，單頭或過關皆宜。

加利李爾推介
讓球[0/+0.5] 主勝
Now621台周日凌晨1:30直播

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