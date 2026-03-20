意甲｜拿玻里成功尋寶 遠征贏波有「里」

卡利亞里 VS 拿玻里

Now638台周六凌晨1:30直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 客勝

拿玻里自歐聯出局後專注聯賽，近期表現顯著回升，更連續9場賽事皆有波入，火力十足。冬季轉會窗加盟的巴西翼鋒艾利臣山度士迅速融入球隊，憑出色的盤帶突破能力為球隊左路注入活力，近5場入兩球盡顯質素。今晚意甲作客下游的卡利亞里，拿玻里讓半球/一球的讓球「客勝」機會高唱。

自1月底於歐聯出局後，客軍拿玻里將所有精力投放於意甲，有足夠休息和備戰時間，戰績亦隨之反彈，意甲近7戰5勝2和1負，近期更錄得3連勝。翼鋒艾利臣山度士的來投更是球隊捱過傷兵潮的雷霆救兵，這位巴西新星1月加盟後，立即憑出色的個人突破和決定性入球，獲球迷票選為2月最佳球員。在對羅馬一役，後備上陣20分鐘即射入關鍵一球，為球隊搶回寶貴一分；其後再對拖連奴時，以一記之力取得入球，助球隊以2:1全取3分，其重要性不言而喻。

主隊卡利亞里近期走勢持續低迷，近6戰僅2和4負，聯賽排15位，護級壓力加劇。卡利亞里聯賽場均失1.4球，上場對護級對手比薩以1:3大敗，失球進一步增加，面對回勇的拿玻里，今仗主場出擊亦難寄厚望。馬高