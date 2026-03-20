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英超｜地頭威力強勁 般茅有力降「魔」

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-20 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-20 HKT

般尼茅夫 VS 曼聯
Now621、611台周六凌晨4:00直播
推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

般尼茅夫近期走勢凌厲，已保持10場聯賽不敗，憑不敗率高達87%的主場成績，加上拿手好戲的前場壓逼戰術，有力與強勢的曼聯周旋。陣中被寄予厚望的全能中場阿歷斯史葛近仗表現光芒四射，極廣覆蓋範圍及快速的攻防轉換能力，足成撕破紅魔防線的利器，推介讓球受讓平手/半球「主勝」。

般尼茅夫今季繼續在英超帶來驚喜，季中賣走隊中首席球星安東尼施美安到曼城後，成績不但未見倒退，更擺脫季初的頹勢，賽前穩居聯賽第10位，並創下球會史上最長的10場英超不敗紀錄，而共4勝6和的成績中，包括於主場擊敗利物浦、熱刺及愛華頓等硬仗。

主帥伊拉奧拿令球隊保持壓逼力極強的踢法，般尼茅夫在對手後場30米區域奪回球權的次數高達4.3次，位列英超第4，前場緊逼的效率極高。球隊在主場近5戰僅失兩球，防守固若金湯。加上高效快速的轉守為攻，般尼茅夫場均錄英超第四高的4.8次中目標射門，近仗打和般尼一役，仍錄得22次射門、2.55的預期入球及3次絕佳機會，狀態水平仍足以跟曼聯一較高下。 

英格蘭U21國腳中場阿歷斯史葛，今季正式坐穩般尼茅夫正選，成為球隊不可或缺的中場核心。作為一名技術全面兼覆蓋範圍廣闊的中場，史葛不僅擁有出色的盤帶過人能力，善於在壓力下擺脫對手，其戰術智慧更讓外界讚譽有加。他既能勝任8號位的串連工作，亦能擔任10號位的創造角色，甚至在雙防守中場的配置中亦有不俗發揮。在對般尼時，史葛獲選為全場最佳球員，這位天才中場，將是般尼茅夫能否主場取分的關鍵人物。

紅魔攻強守弱存隱憂

曼聯近期狀態同樣出色，過去9場聯賽豪取22分，穩坐聯賽第3位。球隊攻力強橫，至今已攻入54球。中場般奴費南迪斯狀態大勇，已錄得16個聯賽助攻，打破了碧咸塵封26年的隊史紀錄。然而，紅魔的後防線卻非穩陣，其作客場均失球達1.6個，近仗受壓下屢屢曝露漏洞。面對般尼茅夫高效的前場壓逼，紅魔防線恐難保清白。馬高

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