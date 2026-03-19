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歐霸｜棄將洗「森」革面 米迪蘭特可保不敗

波盤王
更新時間：08:00 2026-03-19 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-19 HKT

米迪蘭特 VS 諾定咸森林
Now643台周五凌晨1:45直播
推介：主客和 [和]

對賽往績全面估優的米迪蘭特，中後場多名失意軍人正待證明時機，鬥志十足。該隊中堅有定海神針碧治蘇連遜統領防線，有力於今晚歐霸16強次回合跟戰意成疑的諾定咸森林周旋到底，一於直取主客和的「和」。

丹超代表的主隊米迪蘭特，今季一直是諾定咸森林的剋星，不但首回合作客1:0領先，去年10月亦在大聯賽階段贏3:2，心理全面佔優。其實米迪蘭特中後場臥虎藏龍，中場菲臘標寧及中堅艾歷均先後於意甲球會打滾，實力經驗俱備。特別留意隊長碧治蘇連遜是賓福特在20至21英冠球季的升班功臣，惟升上英超後出場機會受限而回流，故這位27歲中堅對英超球隊特別落力，去年10月力克森林一役，竟能以後衛身分貢獻入球助攻各一，鬥心絕對不容忽視。

至於客軍諾定咸森林則近5場2和3負未嘗一勝，走勢已頗頹，加上30年後再戰洲際賽，卻令英超排名一直徘徊降班邊緣的第17位，明顯不勝雙線作戰負荷，若再不作取捨恐怕影響護級形勢，故今場人腳及態度未必去盡。預料有一球領先優勢的主隊主守，而客隊則無力掙扎，打和合理。加利李爾

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