歐霸｜羅馬必「博」歐戰 一球小勝有計

羅馬 VS 博洛尼亞

Now638台周五凌晨4:00直播

推介：讓球主客和 [-1] 和

正陷低潮的羅馬，雖連場敗仗但情有可原，加上有豐富歐戰經驗及穩定的火力輸出作根基，反底在望。該隊有帶刀侍衛韋斯利雲尼素斯於邊路的助攻助守，勢於今晚歐霸16強次回合主場力克防線不穩的博洛尼亞，讓球主客和讓一球的「和」開出機會不低，誠意推介。

首回合賽和1:1的主隊羅馬，近5場各賽僅錄1勝2和2負，雖然走勢平平，不過上輪聯賽作客1:2敗走科木一役，自64分鐘已打少一人，而月初作客1:2負熱那亞時則以不少副選應戰，兩場敗仗都未能發揮真正實力，無可厚非。事實上，首都狼在此5仗其間場場有波入共省9球，而聯賽成功前場逼搶4.5次亦排意甲第3多，足證球隊進攻甚有把握之餘，態度亦十分積極。

同時，羅馬近年於歐洲賽場上一直有不俗表現，對上5季曾贏過歐協聯，及殺入歐霸決賽及4強各一次，教練加斯柏連尼更在23至24球季領阿特蘭大於歐霸奪冠，球隊上下歐戰經驗豐富。

人腳上，羅馬防線今場迎來首回合停賽的隊長基安盧卡文仙尼復出，而剛輪聯賽坐波監的中堅伊雲尼迪卡亦可候命，防守有望改善。再配以翼衛韋斯利雲尼素斯隨時發難，尤其考慮到這位巴西國腳今季攻入4球屬球隊3號射手，其攻守兼備的踢法必可領首都狼重返勝軌。

博洛尼亞鬧右閘荒

而客軍博洛尼亞則防線未能持續表現穩定，29場聯賽失34球屬意甲上半版球隊的第2多，級數稍嫌不足。再者，今場博軍鬧右閘荒，老將迪施維斯查上場聯賽早段傷出，預料右中場索迪亞要繼續串演，令球隊後防罩門明顯，屬淘汰賽大忌，難以信賴。預料主隊有力小勝反底，可敲讓球主客和讓一球的「和」。加利李爾