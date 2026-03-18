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歐聯｜熱刺遇強越強 半場有力領先

波盤王
更新時間：08:00 2026-03-18 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-18 HKT

熱刺 VS 馬德里體育會
Now638台周四凌晨4:00直播
推介：半場主客和「主勝」

熱刺今晚歐聯16強次回合主場迎戰馬德里體育會，球隊近期士氣正盛，尤其上仗成功逼和利物浦，除展現出強隊對碰時的韌力與執行力，射手蘇蘭基腳風亦順，可堪信賴。馬體會形勢上未必需要急於反撲，今場預料穩守為先，半場主客和「主勝」值得一博。

主隊熱刺上場聯賽作客利物浦，在一致被睇淡下1:1逼和搶回1分，除證明熱刺表現回穩外，該仗全隊防守紀律嚴謹，反擊亦具威脅，全場創造2次黃金機會比紅軍還要多1次，更證明球隊在面對強隊時往往能打出高水準，對士氣提升甚大。前鋒蘇蘭基近3場共入兩球腳風頗順，上仗對利物浦，他於前場有5次成功奪回控球權，逼搶作用明顯，亦成功牽制對手防線，今場面對預料會縮後的馬體會，蘇蘭基的衝擊力有望在上半場製造突破。

客隊馬德里體育會首回合領先5:2，手執3球優勢下戰術取向勢必偏向保守，預料會以穩固防線為首要目標，避免過早失球。球隊或會刻意放慢節奏，減少前場壓逼，這種踢法反而容易在開局階段被主隊搶佔先機。預料主隊上半場有力先拔頭籌，半場主客和「主勝」十分值博。加利李爾

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