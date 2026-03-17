歐聯 | 法國足總打橫「黎」 聖日耳門停「車」封「路」



巴黎聖日耳門在歐聯16強首回合以5:2技術性擊敗車路士，晉級形勢大好。對車路士而言，雪上加霜的是，法國足總以近乎「使橫手」的方式協助聖日耳門，將其對南特的聯賽延期，充足的準備時間和體能，足以抹殺車路士最後一絲希望。翼鋒基華拉斯基利亞上仗後備入替後，立即改變戰局，憑一己之力撕破對手防線，貢獻兩個入球和一次助攻，表現如入無人之境。聖日耳門在實力、體能和球員狀態上都佔盡優勢，今仗「客勝」猶如探囊取物。馬高

聯賽延期聖日耳門體力佔優



首回合的比賽充分反映了兩隊實力的巨大差距。聖日耳門雖然全場僅有9次射門，但已8次命中目標，並攻入5球，效率驚人，足證其球員質素遠在車路士之上。反觀車路士，雖然全場控球率接近五成，但組織混亂，攻勢乏善可陳。更重要的是，法國足協為了協助聖日耳門在歐聯爭取佳績，史無前例地將其聯賽賽程推遲，讓球隊可以養精蓄銳，以逸待勞，迎接今場次回合賽事。此舉無疑是扼殺了車路士僅存的渺茫希望，令他們在體能和士氣上都處於絕對劣勢。

K球王-基華拉斯基利亞逢人過人

聖日耳門的格魯吉亞翼鋒基華拉斯基利亞，表現愈來愈星味十足，在聯賽和歐聯兩條戰線均有穩定而出色的發揮，至今已為球隊貢獻了12個入球和9次助攻。上仗對車路士，他於下半場入替，隨即憑其出神入化的個人技術，多次在邊路突破，如入無人之境。他先是助攻隊友域天拿射入3:2的關鍵入球，其後更在短時間內梅開二度，徹底粉碎了車路士的反撲希望。基華拉斯基利亞的盤帶、速度和射術都已達世界頂級水平，今仗勢必繼續成為車路士後防的噩夢，協助球隊再次大勝一場。



車路士近況低迷，防守錯漏百出，近5場比賽已失掉10球，後防組織能力備受質疑。球隊剛在聯賽以0:1不敵紐卡素，在精銳盡出下，已擺出放棄歐聯，爭聯賽的態度下，全隊表現仍乏善可陳，更在比賽尾段顯露疲態，體力不繼的問題顯而易見。面對實力強橫、體力充沛的巴黎聖日耳門，車路士的防線實在難以抵擋對方水銀瀉地的猛烈進攻，今仗可期再敗。



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