英超｜B費穿針引線 曼聯有力發「維」

曼聯 VS 阿士東維拉

Now621、611台今晚10:00直播

推介：讓球主客和 [-1] 主勝

剛輪新敗的曼聯，今晚主場迎戰同分的阿士東維拉時，必圖重回勝軌並拉開差距。進攻核心中場般奴費南迪斯92次創造機會及22次創造黃金機會皆冠絕英超，數據無出其右。維拉成績含水量高兼近期表現明顯下滑，而且上周中歐霸遠征里爾，體力消耗甚大，今仗難擋紅魔進襲，推介讓球主客和主讓一球的「主勝」。

本輪前排英超第3的曼聯，進攻火力相當有保證，場均攻入1.8球及預期入球值高達50.4皆位列英超第3多，更是聯賽中場均命中目標次數最多的一隊，達到5.8次，攻勢極具威脅。雖然上周以2:1敗於紐卡素腳下，但全場創造不少機會，進攻表現並不差。

靈魂人物般奴費南迪斯展現冠絕英超的創造力，今季已交出14個助攻，並創造了驚人的92次機會及22次黃金機會，3項數據均為英超第一。這名球隊隊長近5場聯賽貢獻2入球和5助攻，顯示其極佳的比賽狀態，其超卓的創造力將是撕破維拉防線的關鍵。

阿士東維拉近3場聯賽共失7球防線不穩，同時預期失球值為42.2，但實際失球僅約34球，反映其防守表現很大程度上是依靠運氣而非實力，球隊目前的高排名存在不少水分，表現已呈強弩之末。馬高