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英超｜反底天「刺」良機 利物浦勢大勝

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-15 HKT

利物浦 VS 熱刺
Now621、611台周一凌晨0:30直播
推介：讓球 [-1.5/-2] 主勝

利物浦縱聯賽表現反覆，不過起碼未出現信心危機，相比對手更有反底希望。該隊有專恰弱旅的域斯穿針引線，勢於今晚英超主場大勝走勢極頹的熱刺，讓球開出主隊讓球半/兩球隨時贏足全格，當然直取「主勝」。

本輪前排英超第6的主隊利物浦，近5場3勝2負表現反覆，雖然剛周中歐聯作客加拉塔沙雷敗走0:1一役，不過全場都有6次攻門中目標比對手多兩次，所失一球乃對手奮不顧身飛頂所致，亦算力拚而敗。紅軍的壓力暫時仍由領隊史洛特承受，球場上尚未見球員互相指責或埋怨，隊長華基爾雲迪積克雖然速度退化，但未到場內場外都傷害球隊的程度，而另一老將穆罕默德沙拿近期未有再公開表達不滿，故反底希望仍比對手高。

近仗未有崩盤式大敗

兵源上，雖然史洛特用人保守，不過利物浦可用之人仍較對手為多。進攻中場域斯養傷逾月後已告復出，上場作客土耳其更任正選，全場作出3次射門表現活躍。

事實上，域斯面對中下游對手時表現突出，今季4個聯賽入球分別在第10位的富咸、第12位的紐卡素、尾2的般尼及榜尾的狼隊身上取得，故今場再度破門機會不低。

熱刺近況極頹

而排第16的客軍熱刺則近5場聯賽全敗，剛周中2:5作客敗走馬德里體育會一役成為球壇輿論風眼，17分鐘的換門將決定令看守領隊杜陀能力備受質疑，全隊士氣跌至新低。再者，今場熱刺今場有主力中堅雲迪尹坐波監，連同古達斯等10名主力仍然養傷，有心反底亦無力。讓球開出主隊讓球半/兩球，「主勝」穩執半個盤，直取無誤。加利李爾

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