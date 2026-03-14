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意甲｜中場「大」腦發功　國米讓一球照追

波盤王
更新時間：08:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-14 HKT

國際米蘭 VS 阿特蘭大
Now643台今晚10:00直播
推介：讓球主客和 [-1] 主勝

意甲榜首國際米蘭手握7分優勢，整體實力超班，陣中核心施連斯基狀態火熱，成為球隊攻守運轉的關鍵人物。今仗主場迎戰剛於歐聯慘敗的阿特蘭大，士氣體能均明顯佔優，讓球主客和讓一球「主勝」值得支持。

國米今季意甲表現極具說服力，28場聯賽攻入64球，場均入球達2.3個，火力冠絕意甲；防守同樣穩健，至今僅失22球，並有15場保持清白之身，攻守數據均屬聯賽頂尖。雖然上輪意外不敵AC米蘭，但此前曾錄得4連勝，包括作客5:0大勝薩斯索羅，整體狀態仍然可靠。

中場核心施連斯基是國米今季成功的重要關鍵。這名波蘭國腳在25場聯賽中射入5球，左右腳皆具威脅，傳球成功率高達92.3%，並已創造5次絕佳機會。在查漢奴古缺陣下，他於對AC米蘭一役仍交出全場最高的100次觸球及9次成功對抗，攻守兩端均展現頂級水準，狀態正值高峰。

阿特蘭大方面，雖然聯賽近5場取得3勝1和1負，但球隊剛於歐聯主場1:6慘敗拜仁，對心理及體能打擊甚大。加上近年作客聖西路往績欠佳，近11次造訪輸掉7場，今仗面對榜首國米，恐怕難以全身而退。馬高

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