Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜易帥攻力即提升 「藍獅」贏兩球啱「素」

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-14 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-14 HKT

車路士 VS 紐卡素
Now622台周日凌晨1:30直播
推介：讓球主客和 [-1] 主勝

車路士換帥後戰績提升，今晚英超主場迎戰紐卡素，有力延續強勢，衝擊前4歐聯席位。藍獅在新帥羅仙尼亞帶領下勝率回升至63%，攻力尤其改善，祖奧柏度狀態奇勇，踏入2026年已轟入14球，成為球隊爭勝最大本錢。反觀爭標無望、護級無憂的紐卡素仍需分心歐聯，今仗戰意成疑，讓球主客和讓一球「主勝」值得支持。

羅仙尼亞上任後，車路士戰績穩步上揚，在其麾下場均入2.1球，不但將全季場均入球提升至1.8球，預期入球值亦大幅升至57球，高踞英超榜首，進攻進步有目共睹。雖然藍獅周中歐聯首回合作客以2:5不敵巴黎聖日耳門，但從數據及場面所見，車路士並非全面受壓，落敗更多源於個人質素差距。現時車路士排英超第5，本輪前與第6位利物浦同分，僅落後第3、4位的曼聯及維拉3分，來季歐聯席位競爭激烈。考慮到歐聯首回合落後3球，反勝機會渺茫，與其分心歐戰，倒不如專注聯賽搶分，爭取實際的歐聯資格。

羅帥激發柏度數胡能力

鋒線方面，祖奧柏度已成車路士進攻核心。自被羅仙尼亞改造為正中鋒後，其入球效率大幅提升，近12場各項賽事攻入11球。踏入2026年，他已累積14個聯賽入球，在歐洲頂級聯賽中僅次於哈利卡尼。祖奧柏度今季項賽42次上陣，交出21球6助攻，平均每場參與0.7個入球。除射術出眾，其前場壓逼、戰術意識及禁區把握力，均是車路士進攻的關鍵。

紐卡素下周要大戰巴塞

客隊紐卡素方面，近期受傷兵問題困擾，後防線尤其不穩，近5場失11球，防線漏洞百出。主力中場般奴古馬雷斯仍需缺陣，對攻守串連影響甚大。雖然喜鵲周中歐聯首回合與巴塞隆拿打和，但亦意味球隊需為下周次回合留力。聯賽跌至第12位，爭標無望但又護級無憂，作客史丹福橋或有所保留。面對火力回勇的車路士，喜鵲恐難招架。馬高

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
12小時前
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
16小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
11小時前
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
即時國際
43分鐘前
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
影視圈
12小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
12小時前
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
影視圈
14小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:17
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
14小時前
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
旺角小食店每晚大排長龍！港女好奇「真係咁好食？」 網民齊齊力推1物：係最好食，沒有之一！
飲食
13小時前
兩餸飯又贏老字號？！權發小廚極速接手鰂魚涌生記粥麵舊舖 惟街坊1原因唔睇好…
兩餸飯又贏老字號？！權發小廚極速接手鰂魚涌生記粥麵舊舖 惟街坊1原因唔睇好…
飲食
14小時前