英超｜易帥攻力即提升 「藍獅」贏兩球啱「素」

車路士 VS 紐卡素

Now622台周日凌晨1:30直播

推介：讓球主客和 [-1] 主勝

車路士換帥後戰績提升，今晚英超主場迎戰紐卡素，有力延續強勢，衝擊前4歐聯席位。藍獅在新帥羅仙尼亞帶領下勝率回升至63%，攻力尤其改善，祖奧柏度狀態奇勇，踏入2026年已轟入14球，成為球隊爭勝最大本錢。反觀爭標無望、護級無憂的紐卡素仍需分心歐聯，今仗戰意成疑，讓球主客和讓一球「主勝」值得支持。

羅仙尼亞上任後，車路士戰績穩步上揚，在其麾下場均入2.1球，不但將全季場均入球提升至1.8球，預期入球值亦大幅升至57球，高踞英超榜首，進攻進步有目共睹。雖然藍獅周中歐聯首回合作客以2:5不敵巴黎聖日耳門，但從數據及場面所見，車路士並非全面受壓，落敗更多源於個人質素差距。現時車路士排英超第5，本輪前與第6位利物浦同分，僅落後第3、4位的曼聯及維拉3分，來季歐聯席位競爭激烈。考慮到歐聯首回合落後3球，反勝機會渺茫，與其分心歐戰，倒不如專注聯賽搶分，爭取實際的歐聯資格。

羅帥激發柏度數胡能力

鋒線方面，祖奧柏度已成車路士進攻核心。自被羅仙尼亞改造為正中鋒後，其入球效率大幅提升，近12場各項賽事攻入11球。踏入2026年，他已累積14個聯賽入球，在歐洲頂級聯賽中僅次於哈利卡尼。祖奧柏度今季項賽42次上陣，交出21球6助攻，平均每場參與0.7個入球。除射術出眾，其前場壓逼、戰術意識及禁區把握力，均是車路士進攻的關鍵。

紐卡素下周要大戰巴塞

客隊紐卡素方面，近期受傷兵問題困擾，後防線尤其不穩，近5場失11球，防線漏洞百出。主力中場般奴古馬雷斯仍需缺陣，對攻守串連影響甚大。雖然喜鵲周中歐聯首回合與巴塞隆拿打和，但亦意味球隊需為下周次回合留力。聯賽跌至第12位，爭標無望但又護級無憂，作客史丹福橋或有所保留。面對火力回勇的車路士，喜鵲恐難招架。馬高