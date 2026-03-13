Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜柱躉刻苦耐「奴」 帕爾馬遠征可勝

波盤王
更新時間：08:00 2026-03-13 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-13 HKT

拖連奴 VS 帕爾馬
Now638台周六凌晨3:45直播
推介：波膽0:1及0:2

踢法整體機動的帕爾馬，作客接連勇挫強敵創造驚喜，走勢正盛。該隊有身材高大的柱躉式中鋒馬迪奧柏歷堅奴於前線開山劈石下，勢於今晚意甲遠征後防脆弱的拖連奴時再大發神威，不妨同時敲齊波膽0:1及0:2。

賽前排意甲第12的帕爾馬，對上5場各賽3勝2和未嘗一敗，其間更曾作客擊敗AC米蘭及博洛尼亞，說服力十足。觀乎帕爾馬於此5場共保持3場清白之身，加上共入的5球由5位不同球員攻入，除證明防守穩陣外，亦可見球隊團隊意識極佳，未因對手集中盯防個別重心球員而失去方寸。雖說帕爾馬點點開花，但中鋒馬迪奧柏歷堅奴的柱躉作用亦十分重要，除今季已攻入7球屬陣中神射手外，其身高1.90米加上力量強壯，是前線支點的最佳人選。

主隊拖連奴則排聯賽第15，近5場僅錄1勝1和3負，加上聯賽共失49球屬意甲並列最多，走勢及防守都明顯較客隊差。再者，球隊入球助攻都十分倚重尼高拉華錫，但這位進攻中場對上10場只錄入球助攻各一，狀態低沉難以信賴。預料客隊可乘對手進攻啞火再贏一場，一於敲齊波膽0:1及0:2。加利李爾

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考場現神秘「阿婆軍團」？不同試場湧現「長者級」考生 自爆背後離譜目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
伊朗局勢｜伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明 區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜穆傑塔巴：區內所有美軍基地應關閉否則將受襲擊 官媒指哈梅內伊妻子仍生還｜持續更新
即時國際
2小時前
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
68歲香港婆婆獨遊日本爆紅 親揭「唔使靠人」終極秘訣 網民驚嘆「太屈機」：必學！｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
香港特別行政區政府財政司司長陳茂波（左四）、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩（右四）、香港特別行政區政府行政會議非官守議員林健鋒（左一）、香港旅遊發展局主席林建岳博士（右三）、香港賽馬會公司事務執行總監譚志源（右二）、香港哥爾夫球會會長郭永亮（左二）、香港哥爾夫球會副會長呂慶耀（右一）及其他嘉賓見證捧盃時刻。
繞場一週｜馬會首次擔任「M」品牌高球賽官方社區合作夥伴 攜手推動高爾夫共融發展
社會資訊
2026-03-12 08:00 HKT
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩
生活百科
13小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSIM
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
40歲媽賣樓套現 再借錢掃8單位收租 憂學歷貶值買資產 自詡「拿銀行的錢在賺錢」
海外置業
17小時前
馬會支持「賽馬會社區高爾夫球計劃」 推動體育盛事
企業資訊
2026-03-12 08:00 HKT
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
00:46
天氣︱提防着涼！季候風今晚殺到一夜跌8度 明日新界「腰斬」至13、14度
社會
23小時前
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
蔡思貝宣布離巢TVB完結13年旅程  「告別溫室」點名多謝3恩師  感激公司指「隨時候命」
影視圈
11小時前