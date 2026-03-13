意甲｜柱躉刻苦耐「奴」 帕爾馬遠征可勝

拖連奴 VS 帕爾馬

Now638台周六凌晨3:45直播

推介：波膽0:1及0:2

踢法整體機動的帕爾馬，作客接連勇挫強敵創造驚喜，走勢正盛。該隊有身材高大的柱躉式中鋒馬迪奧柏歷堅奴於前線開山劈石下，勢於今晚意甲遠征後防脆弱的拖連奴時再大發神威，不妨同時敲齊波膽0:1及0:2。

賽前排意甲第12的帕爾馬，對上5場各賽3勝2和未嘗一敗，其間更曾作客擊敗AC米蘭及博洛尼亞，說服力十足。觀乎帕爾馬於此5場共保持3場清白之身，加上共入的5球由5位不同球員攻入，除證明防守穩陣外，亦可見球隊團隊意識極佳，未因對手集中盯防個別重心球員而失去方寸。雖說帕爾馬點點開花，但中鋒馬迪奧柏歷堅奴的柱躉作用亦十分重要，除今季已攻入7球屬陣中神射手外，其身高1.90米加上力量強壯，是前線支點的最佳人選。

主隊拖連奴則排聯賽第15，近5場僅錄1勝1和3負，加上聯賽共失49球屬意甲並列最多，走勢及防守都明顯較客隊差。再者，球隊入球助攻都十分倚重尼高拉華錫，但這位進攻中場對上10場只錄入球助攻各一，狀態低沉難以信賴。預料客隊可乘對手進攻啞火再贏一場，一於敲齊波膽0:1及0:2。加利李爾