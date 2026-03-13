德甲｜季尾變陣識時「慕」 聖堡利客勝穩開

慕遜加柏 VS 聖堡利

Now639台周六凌晨3:30直播

推介：主客和客勝 / 半全場「和客」

聖堡利本身防守力已算不俗，下半季變陣出擊令火力恢復，接連成功搶分士氣大震。該隊有改任進攻中場表現更勝從前的藤田讓瑠壓陣，有力於今晚德甲作客主力缺陣的慕遜加柏，主客和客勝開出機會不低，同時半全場「和客」分頭不俗，好扒冷者亦可兼顧。

客軍聖堡利雖然賽前德甲排名低見尾3，但聯賽失40球其實排德甲中游第8，亦是下半版球隊之中最少，可見防線有一定韌力。事實上，聖堡利的專注度甚高，聯賽場均成功搶斷9.6次及成功攔截16.7次，分別高踞德甲第2及第3，足證防守表現十分稱職。

既然聖堡利防守不俗，問題就明顯在攻力上，場均攻入0.9球在德甲包尾，季初曾經歷9連敗的頹勢中就只入3球，導致球隊徘徊在降班邊緣。猶幸下半季球隊攻力稍有起色，尤其將防守藤田讓瑠推上一格任進攻中場，這位日本國腳以全隊最佳的5次創造黃金機會及預期助攻值3.6，助球隊對上5場聯賽3勝1和1負連搶10分，現時25戰獲24分，已追至跟第14及15位的科隆及緬恩斯同分，以其後上之勢，在餘下9場絕對有機會攀升至安全位置。

慕遜加柏近9場只1勝

至於主隊慕遜加柏雖排第12，但其實只比客軍多1分，近9場聯賽只曾1:0小勝柏林聯，走勢與客軍有天壤之別。再者，慕遜加柏今場有中場主力洛高列斯停賽，攻守皆受影響下，今場實難看好。預料客隊有力繼續搶分，主客和客勝已十分值博，再考慮到聖堡利可憑穩健防守，換邊後伺機而動，進取者不妨同時小注半全場「和客」。加利李爾