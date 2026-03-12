歐霸｜史特加神鋒大勇 「丹」腳夠贏「波」

史特加 VS 波圖

Now639台周五凌晨1:45直播

推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

史特加在歐霸主場迎戰波圖，前者火力全開，近8場主場共入15球，今季更多次單場攻入4球或以上，攻力有保證。尤其前鋒丹尼斯烏達夫腳風大順，各賽上陣34場已攻入19球及交出12次助攻，狀態巔峰。面對作客表現不穩，近4場作客輸兩場的波圖，烏達夫有望憑藉其出色的狀態撕破客隊防線。一於直取讓球平手/半球的「主勝」。

德甲第4位的史特加今季表現出色，主動高位壓逼加強橫攻力，令球隊自1月以來3度單場攻入4球或以上，包括聯作客4:1大勝利華古遜、歐霸作客4:1擊敗些路迪，以及主場4:0大破禾夫斯堡，火力非常驚人，證明球隊實力在歐霸有一席之地。史特加在歐霸錄得逾20球的預期入球值和6.5次的場均中目標，兩大進攻數據亦在這賽事中，位列前3。

史特加的首席射手丹尼斯烏達夫今季已交出19個入球和12次助攻，佔球隊入球總數超過30%的入球，重要性不言而喻。烏達夫同時是現時德甲射手榜第2，僅次於哈利卡尼，最近更達成為球隊攻入50個競爭性入球的里程碑，狀態如日中天。，絕對是波圖後防的心腹大患。

客軍波圖高雖踞葡超榜首，但近期表現下滑，剛戰作客賓菲加被逼和2:2痛失兩分，近4場作客比賽亦輸兩場，作客戰力有所減弱。 即使他們在過去10場比賽中有9場取得入球，但面對火力強大的史特加，後防將面臨巨大考驗。馬高

