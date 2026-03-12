歐霸｜森林級數輾壓 「主勝」必得「米」

諾定咸森林 VS 米迪蘭特

Now643台周五凌晨4:00直播

推介：讓球 [-1] 主勝

英超球隊近年在歐霸的優勢愈發明顯，今屆賽事亦不例外。諾定咸森林雖在英超仍須為護級而戰，但在歐霸賽場卻展現統治力。球隊近期狀態回升，上仗聯賽逼和曼城2:2，進攻火力有所提升。巴西前鋒伊戈爾捷西斯今季歐霸8戰轟入7球，效率驚人，是球隊晉級的關鍵人物。面對丹麥球隊米迪蘭特，森林在實力及級數上明顯佔優，主場出擊，讓球盤主讓一球的「主勝」值得追捧。

英超球隊的強勢已由歐聯蔓延至歐霸，上季由熱刺及曼聯兩支聯賽中下游球隊包辦決賽，足證英超整體實力。今季諾定咸森林亦延續這趨勢，在歐霸多項數據名列前茅。森林主場預期入球值達21.3球，創造38次絕佳機會，均為賽事最高，平均控球率及傳球成功率亦屬前列，展現對比賽的高度控制力。這種表現令森林成為今屆賽事的爭標分子之一。

鋒線方面，伊戈爾捷西斯正經歷突破性賽季。這名巴西前鋒由巴甲轉戰英超後迅速適應歐洲節奏，今季歐霸8戰入7球，並列射手榜首位。對貝迪斯一役僅後備上陣5分鐘便梅開二度，助球隊事隔30年再嚐歐戰勝果。由於主力中鋒基斯活特受傷，捷西斯獲得穩定正選，其出色的空戰能力及頭球威脅，成為森林前場的重要支點。這名新星已吸引多間英超豪門關注，信心及狀態均處高峰，今仗勢成米迪蘭特防線最大威脅。

丹超水準遠遜英超

客軍米迪蘭特雖在丹麥聯賽表現出色，但聯賽強度與英超存在明顯差距。球隊近期作客表現不穩，且主力前鋒奧蘇里奧停賽，攻力進一步受損。面對在球員級數、戰術體系及比賽節奏上均佔優的諾定咸森林，作客爆冷難度極高，預料在主隊高壓下難以組織有效攻勢。馬高