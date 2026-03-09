英足盃｜快翼落力娛「賓」 平手必捧韋斯咸

韋斯咸 VS 賓福特

Now651台周二凌晨3:30直播

推介：讓球 [0] 主勝

韋斯咸狀態不俗，今晚足總盃第5圈坐鎮主場對賓福特，有權憑狀態和士氣爭勝晉級。球隊翼鋒森馬維近期表現搶眼，今仗面對英超失12碼最多的賓福特，其突破能力將是客隊後防最大威脅。讓球平手盤，「主勝」可看高一線。

韋斯咸近期表現回穩，近5場比賽取得2勝2和，包括上仗聯賽作客以1:0力克狀態不俗的富咸，以及打和連勝中的曼聯，狀態冒升。荷蘭翼鋒森馬維發揮至為關鍵，這位24歲翼鋒從一月開始蛻變，火速成為球隊的救兵，今季在英超已攻入5球及貢獻1次助攻，場均錄得1.4次成功盤扭，並為球隊搏得50次罰球，突破能力極強。他目標是藉着在韋斯咸的出色表現，躋身荷蘭2026年世界盃大軍，搶走加普的正選左翼位置。以其近期的勇銳狀態，絕對有望獲得主帥朗奴高文的青睞，成為橙衣軍團邊路攻擊的新選擇。

賓福特是今季英超失掉最多12碼的球隊，至今已錄得7次。今場客軍防線將要面臨極大考驗，因為韋斯咸除了有盤扭能力強的森馬維，其隊內首席射手兼助攻王查洛保雲亦是突破好手，勢令客隊防線壓力大增，增添再次犯錯輸12碼的風險。馬高

