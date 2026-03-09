意甲｜薩斯索羅有神龍 受讓平半最着「素」

拉素 VS 薩斯索羅

Now638台周二凌晨3:45直播

推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

意甲今晚上演獨腳戲，薩斯索羅近期走勢凌厲，近5仗攻入10球，火力十足，就算今晚要作客亦無所畏懼；反觀主隊拉素近6輪聯賽只得1勝，近3仗聯賽更食白果。以薩斯索羅門將梅歷今季神勇表現，屢次力挽狂瀾，今仗可望抵擋主隊進襲，推介受讓平手/半球讓球「客勝」。

薩斯索羅近期愈戰愈勇，近6場聯賽取得5場勝仗，唯一敗仗僅負於本土無敵的榜首國際米蘭。球隊現時排在聯賽第9位，領先今仗對手拉素4分，成績令人眼前一亮。風格上進攻積極的薩斯索羅近期火力全開，近10場比賽轟入10球，包括上輪在主場以2:1力克勁旅阿特蘭大。 陣中兩名攻擊主力，翼鋒杜文尼高貝拉迪和羅尼安迪狀態一流，前者往績上9次攻破拉素大門，堪稱「拉素剋星」，今仗勢必再次威脅主隊防線。

薩斯索羅今季能穩居中游，首席門將梅歷絕對是關鍵人物。這位由英冠球會葉士域治外借加盟的科索沃國腳，表現非比尋常，他今季在意甲場均作出3.8次撲救，在整個意甲的門將中排名第2，至今已錄得98次撲救。在上輪對阿特蘭大的賽事中，梅歷表現出世界級水準，全場作出6次關鍵撲救，其中五5次更是來自禁區內的近距離施射，被各個評分網站給予最終全場最高分，表現如有神助。其神奇演出已吸引祖雲達斯等大球會關注，薩斯索羅有這名身手不凡的門將守住最後一關，加上前線的火力，有足夠條件創造冷門賽果。

拉素聯賽近7戰只1勝

相比之下，拉素近期則陷入困境。球隊近6場各賽未嘗一勝，聯賽方面近7戰亦只得1勝，其間更已超過三百分鐘未能取得入球，鋒力極度疲弱。加上主場奧林匹高球場持續有球迷杯葛行動，令主場氣氛詭異，優勢盡失。球隊剛於周中應付意大利盃四強首回合賽事，與阿特蘭大激戰打和，體能上或稍不及以逸待勞的薩斯索羅，今仗要扭轉頹勢恐怕有心無力。 馬高