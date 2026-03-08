Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足盃｜修咸頓以攻代守 入球大盤置「富」

富咸 VS 修咸頓
推介：入球大細 [3.5] 大

修咸頓攻強守弱，鋒線猛將輪流爆發，火力必有保證。該隊有頭頂腳踢同樣出色的翼鋒松木玖生隨時發難下，勢於今晚足總盃第5圈作客與同樣防線穿窿的富咸大鬥攻力，駁火格局已成，入球大細中位數開出3.5球亦無有怕，一於直取大盤。

季初一度跌至英冠第21位的客軍修咸頓，季中委任助教艾卡特坐正，索性以攻代守反而有起色，近8場聯賽6勝2和不敗升至第7，與第6位升班附加賽的域斯咸只差4分。聖徒雖然挾聯賽場均攻入1.8球排英冠第3的攻力，令聯賽位置攀升，但其實防守從來沒有改善過，聯賽場均失1.3球只排中游第13，上月聯賽作客李斯特城先失3球下反勝4:3就是最佳例子。

人腳上，修咸頓鋒線受惠於主攻踢法，就算首席射手亞當岩士唐冬窗轉投狼隊亦毫無影響，眾將輪流發威，22歲的日本翼鋒松木玖生易帥後獲不少上陣機會，對上兩場更交出2入球1助攻，當中有1入球1助攻均屬接應角球造出，可見身高只有1.8米的松木搶點頗有心得，今場面對已直落13場各賽都有失球的富咸，再有貢獻亦不足為奇。入球大細3.5球的「大」有2.33倍，當然直取。加利李爾

