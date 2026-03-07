Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

足總盃 | 連升三班域斯咸非省油燈 車路士贏亦難大勝

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-07 HKT

域斯咸本身已是非一般英冠球隊，加上走勢凌厲，盃賽隨時予人驚喜。該隊有球味十足的前鋒祖殊溫達斯衝鋒陷陣，於今晚足總盃第5圈主場迎戰有後顧之憂的車路士，勢可鬥得難分難解，讓球主客和開出主隊受讓一球的「和」，成事機會不低，不妨一試。加利李爾

主隊域斯咸近3季由第5級的全國聯賽接連升班至英冠，是英格蘭足球前5級聯賽歷史上，首支實現3連升的球隊。雖然這支威爾斯球會主要股東為荷里活影星，不過他們並非以班主身分來作威作福，亦沒有大手注資收購大牌球星，反而是投資發展市鎮配套、建立社區凝聚力，以及拍攝紀錄片提高知名度，從而令球會根基穩固及發展可持續收入。今時今日有耐性又真正為球會着想的班主實為鳳毛麟角，亦反映域斯咸現排英冠第6並非只靠明星效應。
近況上，域斯咸對上5場4勝1和未嘗一敗，繼續留在聯賽前6的升班附加賽區域，保留升英超希望。然而域斯咸與其他英格蘭低組別球會一樣，未有在足總盃留力，更先後淘汰諾定咸森林及葉士域治，全力以赴表現有保證。球隊仍保留長傳急攻踢法，十分適合一對箭頭基化摩亞及祖殊溫達斯發揮，尤其後者各賽共交出10入球5助攻，兩項數據均排全隊頭二，足證能傳善射。

客隊車路士剛周三聯賽作客4:1大破韋斯咸，然而對上3場其實只有勝各和負各一，近況飄忽。再者，藍獅下周中歐聯16強要作客衛冕的巴黎聖日耳門，今仗有可能以部分副選落場，實力削弱可勝不穩。既然預料主隊雖敗不辱，讓球主客和開出主隊受讓一球的「和」有3.60倍不俗分頭，絕對值博。

加利李爾推介
讓球主客和 [+1] 和
Now652台周日凌晨1:45直播

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
10小時前
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
10小時前
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
影視圈
11小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
16小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
影視圈
13小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:39
伊朗局勢｜特朗普：除非伊朗無條件投降 否則不會達成任何協議｜持續更新
即時國際
2小時前
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
影視圈
10小時前