足總盃 | 連升三班域斯咸非省油燈 車路士贏亦難大勝

域斯咸本身已是非一般英冠球隊，加上走勢凌厲，盃賽隨時予人驚喜。該隊有球味十足的前鋒祖殊溫達斯衝鋒陷陣，於今晚足總盃第5圈主場迎戰有後顧之憂的車路士，勢可鬥得難分難解，讓球主客和開出主隊受讓一球的「和」，成事機會不低，不妨一試。加利李爾

主隊域斯咸近3季由第5級的全國聯賽接連升班至英冠，是英格蘭足球前5級聯賽歷史上，首支實現3連升的球隊。雖然這支威爾斯球會主要股東為荷里活影星，不過他們並非以班主身分來作威作福，亦沒有大手注資收購大牌球星，反而是投資發展市鎮配套、建立社區凝聚力，以及拍攝紀錄片提高知名度，從而令球會根基穩固及發展可持續收入。今時今日有耐性又真正為球會着想的班主實為鳳毛麟角，亦反映域斯咸現排英冠第6並非只靠明星效應。

近況上，域斯咸對上5場4勝1和未嘗一敗，繼續留在聯賽前6的升班附加賽區域，保留升英超希望。然而域斯咸與其他英格蘭低組別球會一樣，未有在足總盃留力，更先後淘汰諾定咸森林及葉士域治，全力以赴表現有保證。球隊仍保留長傳急攻踢法，十分適合一對箭頭基化摩亞及祖殊溫達斯發揮，尤其後者各賽共交出10入球5助攻，兩項數據均排全隊頭二，足證能傳善射。

客隊車路士剛周三聯賽作客4:1大破韋斯咸，然而對上3場其實只有勝各和負各一，近況飄忽。再者，藍獅下周中歐聯16強要作客衛冕的巴黎聖日耳門，今仗有可能以部分副選落場，實力削弱可勝不穩。既然預料主隊雖敗不辱，讓球主客和開出主隊受讓一球的「和」有3.60倍不俗分頭，絕對值博。

加利李爾推介

讓球主客和 [+1] 和

Now652台周日凌晨1:45直播