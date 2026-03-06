Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜對手近況愁雲慘「慕」 拜仁半場必攻

拜仁慕尼黑 VS 慕遜加柏
推介：半場入球大細 [2.5] 大

德甲班霸拜仁慕尼黑近期火力全開，主場威力尤其驚人，搶攻型踢法極大機會半場前已定勝局。拜仁今季約5成主場比賽的上半場已產生3個或以上入球，加上射手哈利卡尼入球效率高得驚人，今仗面對近況不濟的慕遜加柏，不妨向有2.65倍的半場入球大細[2.5]球大盤埋手。

主隊拜仁慕尼黑聯賽場均攻入3.85球攻力冠絕德甲，更為誇張的是，在全數24場聯賽的每場總入球皆超過2.5球。拜仁主場更善於盡早取得優勢，上半場入球數佔總數52%，其中比賽第16至30分鐘更是球隊的入球黃金時間。然而，拜仁近期防守並不穩固，過去8場比賽共失10球，並已連續7個主場未能保持清白之身，超強攻力彌補防線不穩，當然有利產生更多入球。 

拜仁今季焦點仍然落在射手哈利卡尼身上，這位英格蘭中鋒24場德甲轟入30球，並交出5次助攻，均場貢獻1.62個入球，每90分鐘入球率達到驚人的1.33球，狀態無與倫比。近況上，卡尼近5場賽事入9球，其中4場梅開二度，按目前走勢，極大機會打破利雲度夫斯基的單季41球紀錄，德國境內並不存在阻止其入球的方法。而技術全面的英格蘭首席中鋒卡尼不僅是一名射手，其墮後組織及策應的能力，更被譽為世上最全面的前鋒，他與路易斯迪亞斯及米高奧利斯的進攻組合，令對手防不勝防。

慕遜加柏已非剋星

另一邊廂，雖然客隊慕遜加柏過往有拜仁剋星之稱，但近年交手已優勢盡失，近5次對賽全部落敗。加上球隊近況低迷，近11場聯賽僅獲兩勝，現時只距離降班區5分，仍有護級壓力。球隊作客表現更差，場均僅得1分。慕遜加柏防線錯漏百出，近6場作客2和4負，上半場失球數更佔作客總失球的56%，面對拜仁的強攻，防線隨時一觸即潰。馬高

