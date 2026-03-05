英超｜蒙路斯狀態火「熱」 水晶宮受讓極筍

熱刺 VS 水晶宮

Now621台周五凌晨4:00直播

推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

熱刺踏入2026年仍未打開英超勝利之門，近4戰全負更見攻守兩端問題，今仗未許樂觀。客隊水晶宮雖然整體攻力疲弱，但近期6戰3勝狀態佔優右翼衛丹尼爾蒙路斯面對經驗淺的小將艾治格雷，其創造力與致命一擊足以左右賽果，推介讓球盤受讓平手/半球的「客勝」。

熱刺的近況慘不忍睹，是2026年至今唯一未在英超贏波的球隊，上仗1:2不敵富咸後錄聯賽4連敗，10場不勝的劣績更是球會自1994年以來的最差紀錄。熱刺防線尤其令人憂慮，除了中堅基斯甸羅美路停賽，後衛艾治格雷的對抗能力相當疲弱，空中對抗成功率僅得33.33%是他的致命傷。

反觀水晶宮右翼衛丹尼爾蒙路斯正是球隊最穩定輸出點之一，今季已貢獻3個入球和3次助攻。這位29歲的哥倫比亞國腳是球隊的進攻泉源，本季已創造96次危險攻勢，並有27次成功傳球到對方禁區。憑藉蒙路斯出色的個人能力，將在右路對經驗尚淺的艾治格雷構成巨大壓力。

以熱刺近期低迷的狀態，多名主力傷停，加上年輕球員經驗不足，短期內反底機會渺茫。水晶宮應可至少保持不敗，甚至有望全取三分。馬高