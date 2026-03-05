Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜蒙路斯狀態火「熱」 水晶宮受讓極筍

波盤王
更新時間：08:00 2026-03-05 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-05 HKT

熱刺 VS 水晶宮
Now621台周五凌晨4:00直播
推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

熱刺踏入2026年仍未打開英超勝利之門，近4戰全負更見攻守兩端問題，今仗未許樂觀。客隊水晶宮雖然整體攻力疲弱，但近期6戰3勝狀態佔優右翼衛丹尼爾蒙路斯面對經驗淺的小將艾治格雷，其創造力與致命一擊足以左右賽果，推介讓球盤受讓平手/半球的「客勝」。

熱刺的近況慘不忍睹，是2026年至今唯一未在英超贏波的球隊，上仗1:2不敵富咸後錄聯賽4連敗，10場不勝的劣績更是球會自1994年以來的最差紀錄。熱刺防線尤其令人憂慮，除了中堅基斯甸羅美路停賽，後衛艾治格雷的對抗能力相當疲弱，空中對抗成功率僅得33.33%是他的致命傷。

反觀水晶宮右翼衛丹尼爾蒙路斯正是球隊最穩定輸出點之一，今季已貢獻3個入球和3次助攻。這位29歲的哥倫比亞國腳是球隊的進攻泉源，本季已創造96次危險攻勢，並有27次成功傳球到對方禁區。憑藉蒙路斯出色的個人能力，將在右路對經驗尚淺的艾治格雷構成巨大壓力。

以熱刺近期低迷的狀態，多名主力傷停，加上年輕球員經驗不足，短期內反底機會渺茫。水晶宮應可至少保持不敗，甚至有望全取三分。馬高

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
鍾培生突爆婚訊震撼全城 宣布向「最年輕區議員」莊雅婷求婚成功
政情
6小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
16小時前
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
30歲「戒淫邪」女星劈價賣樓蝕過百萬離場 戀富二代天價入貨 曾赤裸拍戲陷隆胸風波
影視圈
15小時前
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
44歲混血女星驚爆確診乳癌  單邊確診仍「雙邊切除」 乳房重建完成效果驚人
影視圈
12小時前
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:19
伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美防長：戰事或長達8周甚至更久｜持續更新
即時國際
2小時前
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
01:12
吳綺莉首回應成龍經濟援助卓林 6字一針見血 爆跟女兒最新關係罕談愛情：仲未搵到個啱
影視圈
18小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心 「覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
15小時前
啟德AIRSIDE「浪谷」低調結業！全港首個室內衝浪餐廳 網民嘆可惜：幾有噱頭
全港首個室內衝浪場地「浪谷」低調結業！ 啟德AIRSIDE1.4萬呎巨舖僅經營2年 網民嘆可惜
飲食
18小時前
黃文標驚爆疑患柏金遜症  出現手震及平衡欠佳迷失商場  《尋秦記》翻紅卻惹不幸：生死有命
06:20
黃文標驚爆疑患柏金遜症  出現手震及平衡欠佳迷失商場  《尋秦記》翻紅卻惹不幸：生死有命
影視圈
9小時前
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
旺角驚遇「唔靚女」詐騙團 港男曝光樣貌兼「核彈級」點評 狂吸百萬網民圍觀：慘過俾人拉！｜Juicy叮
時事熱話
15小時前