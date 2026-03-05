法足盃｜朗斯銅牆鐵壁 「客勝」最合「里」

里昂 VS 朗斯

Now639台周五凌晨4:10直播

推介：讓球 [0] 客勝

今晚法國盃8強上演重頭戲，法甲前列分子里昂與朗斯正面交鋒。朗斯近期表現硬淨，近15戰錄12勝1和2負，不敗率極高，加上陣中防守中場馬馬度辛加尼表現突出，攻守兼備，掃蕩力無出其右。里昂縱有主場之利，但防線不穩，面對朗斯的嚴密防守及快速反擊，難佔甜頭。今仗平手盤，客隊朗斯絕對值得秤先，讓球「客勝」可作過關膽材。

朗斯今季成績斐然，現時位列法甲次席，只差榜首聖日耳門4分，更拋離第3位的里昂達8分之多。球隊近期狀態大勇，近15場賽事僅錄得2場敗仗，不敗率驚人之餘，勝率更高達8成。

驕人戰績背後，全賴固若金湯的防守，多項防守數據均在聯賽中名列前茅。朗斯在攔截、剷球皆冠絕法甲，爭頂成功率、搶回控球權等防守環節均有出色表現，球隊今季已保持9場清白之身，而球隊整體失球數字亦只有24球，為聯賽第2少。穩健的防守，成為朗斯今季異軍突起的關鍵，亦是今仗無懼里昂的最大本錢。

提到朗斯的成功，絕對不能不提中場核心馬馬度辛加尼。這位23歲的馬里國腳，今季由奧地利球會維也納迅速來投後，火速成為球隊不可或缺的主力。他不但擁有嫻熟的左腳技術，更具備強悍的鬥心和控制比賽節奏的能力，今季在法甲上陣21場，已貢獻2個入球和2次助攻。辛加尼的戰術作用極為關鍵，作為一名中場，在3-4-2-1或3-4-3陣式中提供了重要的防守穩定性及轉守為攻的速度。他的個人數據極為亮麗，聯賽至今已錄得68次攔截和144次奪回球權，兩項數據均為法甲第一，堪稱中場破壞王。面對里昂同樣以地面進攻為主的中場線，辛加尼的攔截能力將大大壓制對方組織，讓朗斯立於不敗之地。

里昂防線多犯錯

主隊里昂近況回落，錄得兩連敗共失掉6球，防守出現嚴重問題，聯賽對馬賽及斯特拉斯堡的賽事中，均因後防不集中而失球。今仗里昂面對以防守見稱、反擊銳利的朗斯，若然傾力主攻，後防空虛的弱點將會被無限放大。朗斯擁有如韋斯利沙特、奧辛尼艾度亞迪等速度高的前鋒線，絕對有能力把握里昂後防的漏洞，主攻的里昂反而更易被擊敗。馬高