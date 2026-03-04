英超｜威爾遜長期態勇 富咸勢大掃「錘」

富咸 VS 韋斯咸

Now626台周四凌晨3:30直播

推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

富咸近期走勢凌厲，上仗以2:1力克熱刺後，在各賽錄得3連勝，今輪前聯賽進佔第9位。球隊攻守表現穩定，尤其在主場近7戰5勝，惡氣十足。反觀仍深陷降班區的韋斯咸，防守更是形同虛設，今季英超失球最多。富咸陣中進攻核心哈利威爾遜上仗貢獻一入球一助攻，盡顯其創造力與致命的埋門一腳。在他的帶領下，富咸今仗勝望甚高。讓球盤主隊富咸讓平手/半球，「主勝」看高一線。

富咸經過2月初的3連敗後，狀態全面復甦，連同足總盃在內，接連報捷。上仗主場對熱刺，球隊上半場已憑哈利威爾遜和伊禾比的入球領先兩球，最終以2:1取勝，近22年來首次在頂級聯賽雙殺對手。

狀態火熱的哈利威爾遜無疑是球隊的靈魂人物，這位今季已攻入9球並交出6次助攻的創造型翼鋒，自去年12月以來已直接參與了12個入球，同期數據在英超僅次於少數頂級球星。其遠射、罰球處理以及為隊友創造機會的能力，是領隊馬高施華戰術體系中的重要武器。 雖然他在對熱刺的比賽中扭傷足踝，賽前消息指今仗仍可上陣，但富咸整體進攻點甚多，要撕破客隊防線絕非難事。

韋斯咸的防守問題持續惡化，28場聯賽已失54球，防守為聯第2多。球隊在死球防守上尤其脆弱，上周作客利物浦時，單單上半場就因3次角球戰術失守，最終慘敗5:2，士氣嚴重受挫。鐵錘幫今季8場倫敦打吡中輸了7場，今仗作客凶多吉少。馬高