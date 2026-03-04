英超｜聯賽主場無敵 曼城力足焚「林」

曼城 VS 諾定咸森林

Now624台周四凌晨3:30直播

推介：波膽2:0或3:1

曼城近期在各項賽事豪取6連勝，在聯賽亦已連下四城，主場錄得7連勝，氣勢如虹。雖然當家射手艾寧夏蘭特因傷可能缺陣，但1月加盟的翼鋒安東尼施美安迅速融入球隊，在11場比賽中攻入6球並有2次助攻，足以彌補鋒線火力。反觀諾定咸森林近期遭遇3連敗，未見起色，曼城在主場可輕勝，推薦波膽2:0或3:1。

曼城今季在主場的表現無懈可擊，在近13個主場賽事中未嘗敗績，更在最近7次坐陣伊蒂哈德全勝，展現了強大的主場統治力。藍月今季平均每場攻入2.1球，入球能力在英超首屈一指，而場均失球僅為0.9個，防守端同樣表現出高水平，排名聯賽第2。 此外，球隊創造了85次絕佳機會，冠絕英超，並且以場均503.4次精準傳球的數據，牢牢掌控着比賽節奏。主帥哥迪奧拿在周中主場比賽的戰績特佳，今仗對森林勝望壓一。

加納翼鋒安東尼施美安自加盟曼城以來，表現令人眼前一亮。在短短11次出場中，已為球隊射入6球和交出2次助攻，迅速成為球隊前場的最強爆破工具。在夏蘭特缺陣的情況下，施美安挺身而出，在對列斯聯的比賽中射入奠勝球，證明了自己獨當一面的能力。施美安不僅入球效率高，平均每90分鐘攻入0.52球，其在場上的衝擊力也為球隊戰術帶來了更多變化。雖然施美安自己坦言仍在適應哥迪奧拿的戰術體系，但主帥哥迪奧拿對他的信任和指導，正幫助他快速成長。在夏蘭特缺陣下，狀態火熱的施美安無疑將是曼城摧城拔寨的關鍵人物。

新援施美安無縫銜接

諾定咸森林目前護級情況水深火熱，最近更遭遇了3連敗，目前在聯賽積分榜上僅僅排在第17位，距離降班區只有兩分之差。領隊域陀彭利拿自接手以來，仍未帶領球隊取得英超首仗勝利，球隊士氣和狀態都處於低谷。對賽往績亦一面倒，森林近3次作客曼城俱敗，總共被攻入11球，一球未進，心理層面完全處於下風。 面對曼城，狀態低迷的森林想要在客場搶分，無異於天方夜譚，推薦波膽2:0或3:1。馬高