英超｜放手開懷作客列斯 新特蘭「和」盤托出

波盤王
更新時間：07:00 2026-03-03 HKT
發佈時間：07:00 2026-03-03 HKT

經歷在英超征戰了大半季的新特蘭，陣上表現成熟、留放有度，在放開懷抱的情況下，有力成亂局分子。球隊有帶刀侍衛奧馬阿達雷迪鎮守中路，勢於今晚英超快車的作客賽事中，在浪費成性的主隊列斯聯身上成功搶分，一於直取主客和的「和」。加利李爾

賽前排聯賽第11位的客隊新特蘭，雖然作客只贏兩場，不過本身屬護級分子，主要依賴在主場搶分實不為過。然而經過大半季的適應期，加上已手執37分，黑貓基本上已無護級壓力，球員近仗表現更放。例如上場聯賽作客1:1賽和般尼茅夫，不但早段反客為主先開紀錄，上半場更造出預期入球值達0.96，比主隊還要高出0.02，反映球隊不用再為護級而克制進攻表現，對任何球隊都有本錢踢得自由奔放。

奧馬阿達雷迪今季證明實力


再者，新特蘭球員雖多名不見經傳，但不少已在今季證明實力，中堅奧馬阿達雷迪就屬當中表表者。這位身高1.88米的巴拉圭國腳一向頭槌了得，但上腳能力亦喜出望外，聯賽累積14次成功盤扭屬英超所有中堅最多，而上場賽和般尼茅夫一彼，第一記入球正是靠阿達雷迪在後場放出致命直線，完全直線劏穿對手防線，其傳送視野得以展現，可謂攻守兼備，值得信賴。


主隊列斯聯上輪聯賽主場一球僅負曼城，上半場卻三番四次有先開紀錄的黃金機會，可惜前鋒卡維特利雲及班頓艾朗臣接連錯失單刀機會，最後一刻翼鋒丹尼爾占士又底線傳底，關鍵時刻，眾將紛紛腳軟成致命傷，今場縱贏形勢，亦未必能轉化成入球。看好客軍作客有力搶分，主客和的「和」不妨一試。

加利李爾推介

主客和 「和」
