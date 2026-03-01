英超｜入球貴「晶」不貴多 曼聯贏波在望

曼聯 VS 水晶宮

Now621、611台今晚10:00直播

推介：讓球 [-1/-1.5] 主勝

曼聯近期走勢凌厲，近6場聯賽更取得16分，為英超同期戰績最佳，今在奧脫福迎戰水晶宮，勝望極濃。紅魔近期在近7仗攻入6球的前鋒班捷文施斯高著火下，近3場主場賽事皆能攻入兩球或以上，入球有保證。反之，水晶宮的把握力疲弱，今季只取得29個入球，面對重上「晶」途的曼聯，偷雞難度極高。推介讓球盤主讓一球/球半「主勝」，波膽則可考慮2:0。

紅魔攻守兼備 施斯高態勇

由卡域克帶領的曼聯，經已連續10場英超不敗，是自2021年以來首次，今輪前在聯賽榜穩坐第4位，領先緊隨其後的車路士及利物浦3分，為保前四席位，今仗三分志在必得。

陣中首席創造核心般奴費南迪斯，今季已創造了18次絕佳入球機會，冠絕英超，為前線源源不絕地提供彈藥。而年僅22歲的斯洛文尼亞前鋒班捷文施斯高，更是紅魔近期的入球法寶，在最近7場比賽中轟入6球，包括對愛華頓的奠勝球、對富咸的關鍵入球，以及對般尼時梅開二度，盡顯射手本色。施斯高平均每90分鐘的預期入球達0.5，並且有1.9次中目標射門，效率驚人。這位身高1米95的高大中鋒，不僅門前觸覺敏銳，其衝擊力及制空能力亦為球隊的進攻戰術帶來更多變化，今仗勢必繼續成為水晶宮後防的心腹大患。

水晶宮雖然最近5場比賽取得3勝，但整體表現仍然起伏不定，特別是作客戰績更為不濟，近8場聯賽作客僅得1勝。他們上仗聯賽雖以1:0險勝狼隊，但綜觀全場數據，贏波實屬幸運。 該仗狼隊不僅有球員被逐，更射失一記十二碼，水晶宮戰至補時階段才由古辛特攻入致勝一球。 今季預期入球高達42.9，但只取得29個入球，把握力出現嚴重危機。球隊的攻力問題短期內難以解決，面對強勢的曼聯，凶多吉少。馬高