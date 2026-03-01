英超｜軒卡派爾空中制霸 捧阿仙奴「主勝」

阿仙奴 VS 車路士

Now621、611台周一凌晨12:30直播

推介：讓球 [-0.5/-1] 主勝，任何時間入球球員：軒卡派爾

阿仙奴主場對車路士的倫敦打吡，將是兩大死球高手的對決，兩隊季內合共透過死球入29球，惟藍獅亦有38%失球來自死球，問題嚴重。加上兵工廠近況大勇，今仗主隊勝望高唱入雲。後衛軒卡派爾近期表現大獲讚賞，無論在運動戰或死球攻守上都極具威脅，今仗有望成為奇兵。推介讓球半球/一球「主勝」，並可冷敲軒卡派爾「任何時間入球球員」。

阿仙奴近期狀態如日中天，近5場比賽取得3勝2和，合共攻入14球，火力強勁。 球隊剛於上輪聯賽以4:1大勝死敵熱刺，清風送爽，目前以61分高踞聯賽榜首。對賽往績方面，阿仙奴同樣佔據優勢，包括在今年兩個月內於聯賽盃雙殺車路士，當時軒卡派爾踢足全場，表現穩健，成功協助球隊零封對手。

兵工廠在近年的交鋒中多次大勝車路士，球員心理上已建立優勢。今仗挾主場之利，面對近況同樣不俗但防線不穩的車路士，阿仙奴無論在士氣、狀態還是往績上都全面佔優，全取三分機會極高。

季初來投的厄瓜多爾國腳軒卡派爾，經過半季適應後，表現漸入佳境，在近4場比賽中更顯得越趨自信和沉穩，成為防線上的絕對主力。無論是出任左閘還是中堅，都展現出強而穩定的防守能力。他在英超的空中對抗成功率達到54.7%，而場均攔截（33次）、解圍（62次）等防守數據亦相當亮眼。 除了防守端滴水不漏，他在進攻上亦大有改善，近仗對賓福特和狼隊便錄得一個助攻和一個入球。 他在場上覆蓋範圍廣，善於利用身體對抗和速度優勢，其出色的制空能力，正好可以針對車路士脆弱的死球防守。在攻防兩端，軒卡派爾都將在今場大戰中扮演舉足輕重的角色。

死球攻防成勝負關鍵

今場賽事的一大看點是兩軍在死球上的角力，阿仙奴擁有全英超最強的死球得分能力，至今已斬獲17球，相反車路士的死球防守卻是致命弱點，今季有高達38%的失球來自死球，這項數據在聯賽中只比兩支球隊好。 車路士領隊羅仙尼亞早前已公開批評球隊防守死球時缺乏責任感，直指「讓對手最好的頭槌球員在禁區內無人看管是不可接受」，言論正中藍軍防線的問題。面對擁有軒卡派爾、加比爾等空霸，以及一眾罰球專家的阿仙奴，車路士這條豆腐防線恐怕難以抵擋兵工廠的立體轟炸，極大會在死球上失波兼輸波。馬高