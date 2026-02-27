英超｜救世主降臨 維拉勢一球馴「狼」

狼隊 VS 阿士東維拉

Now621台周六凌晨4:00直播

推介：讓球主客和 [-1] 和

阿士東維拉近期狀態稍見回落，不過狼隊今季攻力亦疲弱，勝負極大機會僅在一球之間。維拉新兵前鋒譚美阿巴謙重返球隊後迅速成為救星，近仗屢屢射入關鍵入球，球隊今晚英超作客有他壓陣下，更有條件贏波全取三分，故推介讓球主客和客讓一球「和」，博阿士東維拉小勝一球。

客隊阿士東維拉賽前高踞英超第3位，但在預期入球榜僅排第12，球隊全靠大幅超前預期的把握力掩蓋缺點。維拉組織力和滲透力未算強，極度依賴死球，今季透過角球攻入9球排聯賽第3，惟陣地戰的入球偏少。

雖然維拉整體入球量不高，但外流多年的前鋒譚美阿巴謙窗回歸，為前線重新注入活力。這名以1,825萬鎊從比錫達斯加盟的射手，重返球隊後立即交出表現，近兩場比賽即攻入關鍵入球，包括對列斯聯完場前追和。

此外，譚美阿巴謙堪稱狼隊剋星，他職業生涯曾6度攻破對方大門，是其面對所有對手之冠，今仗勢必成為維拉撕破對手嚴密防線的最強利器。

狼隊實力明顯不足，今季已有15場聯賽交白卷，進攻火力屬英超最差。加上自從去年2月起，連續17場迎戰上半版球隊均未嘗一勝，今仗實難寄予厚望。馬高