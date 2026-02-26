中北冠｜神鋒留效 銀河大「聖」可期　

洛杉磯銀河 VS 聖米格利托體育會

YouTube今日中午12:30直播

推介：讓球 [-2] 主勝

洛杉磯銀河攻門效率甚高，而且季初引援立竿見影，大勝可期。該隊有快馬約瑟賓素隨時邊路發難下，有力於今午中北美洲冠軍盃第一圈次回合大勝弱旅聖米格利托體育會，讓球開出主隊讓兩球更添信心，直取「主勝」。

主隊洛杉磯銀河雖然首回合作客僅1:1逼和，然而全場共起腳18次及創造6次黃金機會，分別比對手多出13次及3次，反映形勢一面倒佔優，惟臨門一腳欠佳。猶幸銀河把握力在次回合有望改善，皆因球會剛羅致的巴西射手祖奧卡奧斯火速融入球隊，這位上季為聖路易斯城SC於美職共入10球的射手，為銀河上陣兩場已交出入球助攻各一，足證球會引援眼光獨到。

進攻孖寶入球各達雙位數

再者，銀河成功留住快馬約瑟賓素，進攻更有保證。這位首回合建功的加納國腳翼鋒，去季美職共入10球屬全隊之首，上月曾一度吸引土超特拉布宗以600萬歐羅求購，最終選擇留隊，今場領軍迎戰巴拿馬甲組6隊中僅排第3的聖米格利托體育會，可望與卡奧斯擦出燦爛火花。讓球開出主隊讓兩球亦無有怕，「主勝」穩開。加利李爾