歐聯｜快馬乘機「斯」殺 加拉塔沙雷值捧

祖雲達斯 VS 加拉塔沙雷

Now639台周四凌晨4:00直播

推介：讓球 [-1/-1.5] 客勝 / 主客和客勝

加拉塔沙雷攻力驚人，今季光芒四射的翼鋒巴列斯耶馬斯憑極強衝擊力成為核心，首回合他將斑馬軍團左路的防守弱點表露無遺。今仗客軍佔盡戰術優勢，推介讓球受讓一球/球半的「客勝」之餘，不妨直取主客和客勝。

加拉塔沙雷在首回合交鋒在主場迎戰斑馬軍團時反勝5:2，而在此前更曾豪取4連勝並狂轟15球，近5次本土賽事作客亦贏出4場，整體攻擊力極具保證。

加軍翼鋒巴列斯耶馬斯今季土超上陣20場交出6個入球及9次助攻，首回合賽後更獲對手名宿基亞連尼點名大讚其身體對抗性極佳，指他在被拉扯下仍能保持平衡，非常適合意甲節奏，甚至引來祖雲達斯的收購興趣。

反觀祖雲達斯近況陷入低谷，不但歷史性歐聯單場失5球，上周聯賽更不敵科木，終止主場16場不敗走勢。球隊各項賽事已苦吞三連敗，連續六場未能保持清白之身，明顯在面對較強對手和頻密賽程中出現崩盤。馬高