Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜快馬乘機「斯」殺 加拉塔沙雷值捧

波盤王
更新時間：08:00 2026-02-25 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-25 HKT

祖雲達斯 VS 加拉塔沙雷
Now639台周四凌晨4:00直播
推介：讓球 [-1/-1.5] 客勝 / 主客和客勝

加拉塔沙雷攻力驚人，今季光芒四射的翼鋒巴列斯耶馬斯憑極強衝擊力成為核心，首回合他將斑馬軍團左路的防守弱點表露無遺。今仗客軍佔盡戰術優勢，推介讓球受讓一球/球半的「客勝」之餘，不妨直取主客和客勝。

加拉塔沙雷在首回合交鋒在主場迎戰斑馬軍團時反勝5:2，而在此前更曾豪取4連勝並狂轟15球，近5次本土賽事作客亦贏出4場，整體攻擊力極具保證。

加軍翼鋒巴列斯耶馬斯今季土超上陣20場交出6個入球及9次助攻，首回合賽後更獲對手名宿基亞連尼點名大讚其身體對抗性極佳，指他在被拉扯下仍能保持平衡，非常適合意甲節奏，甚至引來祖雲達斯的收購興趣。

反觀祖雲達斯近況陷入低谷，不但歷史性歐聯單場失5球，上周聯賽更不敵科木，終止主場16場不敗走勢。球隊各項賽事已苦吞三連敗，連續六場未能保持清白之身，明顯在面對較強對手和頻密賽程中出現崩盤。馬高

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀塘警署發生警務人員吞槍自殺案件。
觀塘警署女督察吞槍 無呼吸脈搏當場死亡
突發
18分鐘前
財政司司長陳茂波早上11時公布財政預算案2026 。
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
政情
3小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
15小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
1小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
16小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
20小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
18小時前
東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到
東張西望丨14歲少年陷戀童癖男教練「肉償」陷阱 母親心碎揭猥褻對話：我同爸爸都接受唔到
影視圈
11小時前
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
15小時前