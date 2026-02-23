意甲｜堅恩回勇 費倫天拿必「薩」無赦

費倫天拿 VS 比薩SC

Now638台周二凌晨1:30直播

推介：讓球主客和 [-1] 主勝

費倫天拿近期終於走出季初低潮，聯賽及歐協聯連勝之下，士氣明顯回升。該隊中鋒摩斯堅恩狀態漸入佳境，勢領軍於今晚意甲主場迎戰深陷降班漩渦的比薩SC時乘勝追擊，看好主隊有力至少贏兩球，讓球主客和讓一球的「主勝」穩開。

本輪前排意甲尾3的主隊費倫天拿，今季雖長期徘徊降班區，但自雲路尼於去年11月上任主帥一職後，表現已逐步改善，近兩仗更錄得今季首次連勝，上周先在意甲作客2:1力克高踞第6的科木，緊接剛周四歐協聯附加賽首回合作客3:0大破波蘭代表積基朗尼亞，狀態明顯有所提升。雖然紫百合近20場聯賽只錄1場零封，但首循環作客比薩SC亦能悶和，預料今場再保不失機會頗高。

人腳上，費倫天拿中鋒摩斯堅恩對上兩場聯賽先後建功，而且4日前未有隨隊遠征波蘭，明顯為今仗留力，養精蓄銳下勢可再度破門延續大順腳風。相比之下，排尾2的客軍比薩SC則有正副選門將史古菲特及阿祖安森柏均要養傷，加上今季12場聯賽作客未嘗一勝，敗象已呈。讓球主客和讓一球的「主勝」有2.48倍分頭不俗，一於直取。加利李爾