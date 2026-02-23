Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼聯浴火重生 勢再飽餐一「頓」

波盤王
愛華頓 VS 曼聯
Now621台周二凌晨4:00直播
推介：波膽0:2或1:2 / 任何時間入球球員：卡斯米路

曼聯在看守領隊卡域克帶領下表現脫胎換骨，近5場英超豪取13分，重燃爭入前四希望。卡域克將陣式調整為4-2-3-1，由卡斯米路夥拍明奈鎮守中場中路，攻守轉換更為流暢。面對近期防線不穩的愛華頓，紅魔鬼有力反客為主，推介波膽0:2或1:2。而卡斯米路今季4度從角球或死球中以頭槌破門，可冷敲其「任何時間入球球員」。

紅魔鬼近期進攻火力全開，近5戰攻入11球，得益於卡域克強調的中路滲透戰術。值得留意的是，曼聯今季的死球戰術極具威脅，聯賽至今已透過死球攻入13球，在英超僅次於擁有16個死球入球的阿仙奴。今仗面對制空力一般的愛華頓防線，曼聯的死球攻勢將是破門關鍵。

陣中老大哥卡斯米路與新星明奈的中場組合，是球隊復甦的核心。卡斯米路今季回勇，聯賽已攻入5球，其中4球更是來自死球的頭槌攻門，其制空霸氣在首循環對碰中已令對手吃盡苦頭，今仗勢必再成愛華頓心腹大患。

至於早前被前主帥艾摩廉冷落的明奈，在卡域克麾下獲得重生，近5場聯賽全數正選上陣。在雙中場體系下，明奈減少了單獨防守的壓力，能專注於串聯攻勢，其活力與卡斯米路的經驗相得益彰，成為球隊攻守轉換的樞紐。

愛華頓創造力弱

愛華頓方面，球隊近況令人擔憂，雖在主場偶有佳作，但整體表現並不穩定。更致命的是，創造力核心基亞利殊因重傷提早收咧，令「拖肥糖」的創造力大打折扣，進攻乏力。在攻力受損且防線需面對曼聯高空轟炸的情況下，愛華頓今仗即使坐鎮主場亦恐難全身而退。馬高

