意甲｜熱新星「大」有前途 捧拿玻里作客照贏

更新時間：08:00 2026-02-22 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-22 HKT

阿特蘭大 VS 拿玻里
推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

歐聯出局的拿玻里，正好趁機專注聯賽，加上近期攻力回升，近3場聯賽轟入7球，相比剛戰畢歐聯的阿特蘭大，體力明顯佔優。陣中新星安東尼奧華加拉近期表現光芒四射，盤傳射皆精成為進攻奇兵。拿玻里有其領銜，面對有後顧之憂的海神，今仗作客受讓平手/半球，「客勝」值博。

客隊拿玻里目前排聯賽第3，25戰攻入38球，火力十足。球隊雖受傷兵困擾，卻造就23歲翼鋒華加拉上位。此子近期狀態火熱，歐聯對車路士射入世界波，聯賽對費倫天拿亦建奇功，盤扭技術出色，頻頻在邊路製造殺機帶來驚喜。再者，拿玻里近7場各賽雖無清白身，但決心以攻代守，加上單線作戰體能充沛，面對疲兵的阿特蘭大有力搶分。

阿特蘭大周中須惡戰

阿特蘭大剛於歐聯0:2不敵多蒙特，出線形勢危急，勢必分心下周次回合生死戰。雖然上輪聯賽2:0擊敗拉素，但對手當時狀態低迷且疲態畢露，賽績水分甚高。海神近5場聯賽雖有3勝，但面對強隊往往受壓，今仗主場出擊亦難言穩勝。馬高

