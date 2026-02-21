英超│ 高爾彭馬專恰升班馬 車路士後防穿窿唯有焗攻

車路士入球能力毋庸置疑，然而近期後防不穩導致險象環生，表現大開大合。該隊有升班馬殺手高爾彭馬領銜，勢於今晚英超主場與般尼大演入球騷，波膽3:1及3:2相當值博，不妨冷敲。加利李爾

本輪前排英超第5的主隊車路士，對上5場各賽3勝1和1負，其間共入12球失6球表現有前無後。數據上，車路士進攻十分積極，聯賽預期入球值錄50.3及創造黃金機會80次，兩項數據皆排英超最多。然而藍獅今英超主場經常大意失球以致失分，今季作東從領先情況下共丟失15分屬英超最多，上輪聯賽就主場被列斯聯連入兩球逼和2:2，可見後防絕非穩健。

車路士今場要以攻代守，進攻中場高爾彭馬必定當仁不讓，除對上兩場聯賽共交出4入球1助攻的高效表現外，這位皇牌中場自加盟藍獅後，聯賽12次正選對升班馬共貢獻8入球6助攻，包括23至24球季兩戰般尼共入3球及助攻1次，堪稱升班馬屠夫。看好主隊可以贏波但會有失球，波膽3:1及3:2分別有9.25及28倍夠和味，對碰十分抵玩。

加利李爾推介

波膽3:1 / 3:2

Now622、631台今晚11:00直播