英超｜藍月讓兩球嫌多 喜鵲回勇有機可「城」

紐卡素近期回勇，而且勝仗一場比一場清脆，戰意高昂。該隊有全能中場辛度東拿利在中場助攻助守下，有力於今晚英超作客仍有待完全進化的曼城時不致大敗，讓球主客和受讓兩球的「客勝」十分穩陣，單頭或過關皆宜。加利李爾

排英超第10的客隊紐卡素，近3場各賽全勝，除將此前1和4負的不勝頹勢扭轉外，陣上態度更越見積極。雖然此3場勝仗中均要作客，但喜鵲完全無懼舟車勞頓，先於英超2:1力克熱刺，接着上周末足總盃3:1淘汰阿士東維拉，再到剛周三歐聯6:1大勝卡拉巴克，一場比一場贏得大，而且每場的攻門次數及預期入球值等主要進攻數據都比對手多，大炒卡拉巴克一役更創造出十分誇張的13次黃金機會，極有越戰越勇之感。

人腳上，紐卡素鋒將亦乘此勇態重拾射門鞋，除禾達美迪於淘汰維拉一役取得入球並終止14場入球荒外，更有安東尼哥頓在遠征卡拉巴克時收穫半場大四喜，球隊銳利度大增。然而，此等兩雄相遇的硬仗，負責攻守運轉的中場更形重要，英超近年其中一位最強綠葉意大利國腳辛度東拿利，在隊長般奴甘馬雷斯養傷時挺身而出，上周對維拉不但攻入開齋波，更於禁區外連轟兩球領軍反勝，影響力不言而喻。

主隊曼城近5場亦4勝1和，包括聯賽盃次回合3:1擊敗今場對手紐卡素，其實藍月在兩軍的英超主場對賽往績已直落連贏16場，心理優勢極大。然而曼城今季正值轉型，陣上增加不少直接傳送，令表現稍欠穩定，如上周英超3:0大勝富咸，但足總盃卻要憑死球及對方擺烏龍才能2:0淘汰英乙沙福城，反映並非每位進攻球員都表現得得心應手。預料今場主隊可勝不穩，讓球主客和受讓兩球的「客勝」穩開，實屬過關膽材。

加利李爾推介

曼城 2:1 紐卡素

讓球主客和 [+2] 客勝

Now621、611台周日凌晨4:00直播