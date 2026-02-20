Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜快馬必發「維」 薩斯索羅值捧

波盤王
薩斯索羅 VS 維羅納
Now638台周六凌晨3:45直播
推介：波膽2:0 / 2:1

薩斯索羅近期顯著反彈，展現強大韌力。法國翼鋒羅尼安迪狀態火熱，數據冠絕全隊，是球隊破門的關鍵鑰匙。面對實力與狀態皆頹的維羅納，主隊全取3分毫無懸念，推介波膽首選2:0/2:1。

薩斯索羅的進攻體系運轉流暢，前場三叉戟分工清晰且默契十足。中鋒賓拿蒙迪把握力強，與球隊靈魂人物杜文尼高貝拉迪同以5個入球並列首席射手；後者更貢獻3次助攻及19次關鍵傳球，策劃能力頂級。當然，最具侵略性的仍是羅尼安迪，他場均錄得2.6次射門，預期助攻值更高達2.7，數據反映其傳射皆能製造巨大威脅。這條攻擊線面對意甲失球數字高企的維羅納防線，勢必予取予求。反觀客軍攻守失衡，更因主力停賽而雪上加霜，形勢一面倒。

維羅納今季深陷降班漩渦，25戰僅積15分敬陪末席，護級形勢岌岌可危。球隊踏入新一年仍未嘗一勝，近10場聯賽更錄得4和6負的劣績。其作客表現尤為不濟，12戰僅得1勝且只攻入8球，攻乏力而守不穩。加上首席射手奧班須停賽缺陣，球隊頓失入球依靠，今仗作客凶多吉少。馬高

