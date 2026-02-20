Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法甲｜夢幻組合特勇 馬賽無與倫比

波盤王
更新時間：07:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-20 HKT

比斯特 VS 馬賽
Now643台周六凌晨3:45直播
推介：波膽0:2 / 1:3

馬賽剛於上周法甲大戰史特拉斯堡，最終僅2:2握手言和，這已是球隊近3場聯賽的第2場失分。然而，前鋒高爾尼於該仗交出1入球1助攻，狀態大勇。馬賽面對實力次一皮的比斯特，勢必利用強大攻力爭取反彈，今仗推介波膽0:2或1:3。

馬賽今季展現出強橫的進攻火力，在22場聯賽的合共攻入48球，入球總數僅比巴黎聖日耳門少一球。球隊早前亦曾以3:1擊敗朗斯及3:0大勝雷恩，攻力毋庸置疑。首席射手格連活特目前已攻入14個聯賽入球，高踞射手榜首位。雖然球隊作客防守偶有甩漏，近兩場作客不勝，但憑藉場均近3球的驚人攻力，足以以攻代守，撕破比斯特防線。

正選前鋒高爾尼已成為格連活特在前線的最佳拍檔，這位26歲阿爾及利亞國腳近期表現極具決定性。在對史特拉斯堡一役，高爾尼不僅自己建功，更交出一記精準直線助攻予格連活特破網。

鋒線擦出火花

兩人默契極佳，早前在對勒哈弗爾的3:1勝仗，以及對南特的賽事中均有聯手炮製入球。高爾尼善於墮後鋪橋搭路，為格連活特製造空間，其創造力正是馬賽進攻體系的靈魂。這對「雙G組合」一剛一柔，令對手防不勝防，絕對是今仗勝負的關鍵。

比斯特往績下風

主隊比斯特現時排在聯賽榜中游位置，雖然近期主場錄得連勝，但對手實力平平，未受真正考驗。翻查往績，比斯特近3次與馬賽交手全數落敗， 其間合共失掉12球之多，當中包括一場1:5及1:4的大敗，顯示兩隊實力有明顯差距，面對攻力強大的馬賽往往束手無策，今仗即使有主場之利，恐亦難逃一敗，輸少當贏。馬高

