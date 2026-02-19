歐霸｜紅星季中上力 一球有數「維」

里爾 VS 貝爾格萊德紅星

Now 638台周五凌晨4:00直播

推介：總入球「1」

貝爾格萊德紅星季中歐戰表現突飛猛進，尤其防線表現堅壁清野，有力與任何球隊周旋到底。該隊有鳥倦知還的中堅維爾高域鎮守中路，有力於今晚歐霸淘汰圈附加賽首回合作客攻力平平的里爾時不致多失，總入球「1」屬合理之選。

以歐霸聯賽第15位晉身附加賽的客軍貝爾格萊德紅星，雖然首3場歐戰僅錄2和1負，但自11月起5場則突然反彈，不但直落5戰4勝1和未嘗一敗，其間4場勝仗都贏1:0大煲魚生粥，包括主場一球力克今場對手里爾，除證明紅星季中開始發力外，4場清白之身及場均失0.8球更在歐霸36隊中排第4及第5，防線表現值得信賴。

紅星有如此穩健表現，與球會季初引入不少具經驗戰將有關，曾效力雲達不來梅10季的塞爾維亞國腳中堅維爾高域，今季回流交出頂級表現，除上述4場零封對手的戰役悉數踢足外，對上兩場聯賽更接連交出助攻，可謂攻守兼備。

里爾近仗啞火

而以第18位晉級的主隊里爾，近5場各項賽事1勝2和2負走勢一般，其間只入3球火力疲弱，遇上對方鐵壁防線，破門必花九牛二虎之力。預料今仗入球不多，總入球「1」本已合情合理，加上有5.2倍極佳分頭，過肥年首選。加利李爾