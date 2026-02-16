西甲｜反底「基」不可失 巴塞必步步為營
更新時間：08:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-16 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-16 HKT
基羅納 VS 巴塞隆拿
Now632台周二凌晨4:00直播
推介：讓球主客和 [+1] 和
遭逢意外大敗的巴塞隆拿，為求反底或更注重攻守平衡，未必全軍出擊。該隊有經驗老到的副隊長法蘭基迪莊於中場控制節奏，勢於今晚西甲作客火力疲弱的基羅納時穩中求勝，讓球主客和開出客隊讓一球的「和」更合理。
本輪前排榜首的客隊巴塞隆拿，上周於西班牙盃4強首回合意外地0:4被馬德里體育會大炒，雖然此賽事已移師至沙特阿拉伯上演，但兩軍都精銳盡出，仍有一定參考價值。回顧巴塞今季唯一一次連敗，正是9月先後負於巴黎聖日耳門及西維爾腳下，當時連敗後的對手正是基羅納，球隊順利2:1贏波止血，今次恰巧又於低潮時遇上基軍，當然照辦煮碗，以目標為本。身為巴塞副隊長的中場法蘭基迪莊於負馬體會一役，在劣勢下仍能作出88次成功傳送，絕對能領軍走出低谷。
而排第12的主隊基羅納對上5場各賽2勝2和1負，其間共入5球失3球，加上聯賽合共只造出預期入球26.5排西甲尾4，近況未算太差但明顯攻弱守強，今場力拼而敗機會甚高。讓球主客和開出客隊讓一球的「和」有3.85倍，既合理又值博。加利李爾
最Hit
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
2026-02-14 22:58 HKT