西甲｜反底「基」不可失 巴塞必步步為營

基羅納 VS 巴塞隆拿

Now632台周二凌晨4:00直播

推介：讓球主客和 [+1] 和

遭逢意外大敗的巴塞隆拿，為求反底或更注重攻守平衡，未必全軍出擊。該隊有經驗老到的副隊長法蘭基迪莊於中場控制節奏，勢於今晚西甲作客火力疲弱的基羅納時穩中求勝，讓球主客和開出客隊讓一球的「和」更合理。

本輪前排榜首的客隊巴塞隆拿，上周於西班牙盃4強首回合意外地0:4被馬德里體育會大炒，雖然此賽事已移師至沙特阿拉伯上演，但兩軍都精銳盡出，仍有一定參考價值。回顧巴塞今季唯一一次連敗，正是9月先後負於巴黎聖日耳門及西維爾腳下，當時連敗後的對手正是基羅納，球隊順利2:1贏波止血，今次恰巧又於低潮時遇上基軍，當然照辦煮碗，以目標為本。身為巴塞副隊長的中場法蘭基迪莊於負馬體會一役，在劣勢下仍能作出88次成功傳送，絕對能領軍走出低谷。

而排第12的主隊基羅納對上5場各賽2勝2和1負，其間共入5球失3球，加上聯賽合共只造出預期入球26.5排西甲尾4，近況未算太差但明顯攻弱守強，今場力拼而敗機會甚高。讓球主客和開出客隊讓一球的「和」有3.85倍，既合理又值博。加利李爾