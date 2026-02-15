英足盃｜「狼」煙四起 半場入球必多

甘士比 VS 狼隊

Now652台今晚9:30直播

推介：半場入球大細 [1.5/2] 大

狼隊今季盃賽大開大合，攻守節奏明快，有新銳中場馬迪奧斯文尼衝擊對手防線，勢於今晚足總盃第4圈作客英乙甘士比時攻勢排山倒海，半場入球大細的1.5/2球的「大」隨時贏足全格，不容錯過。

客軍狼隊雖然屬英超包尾大幡，但盃賽卻毫不拖泥帶水，今季4場中就有3場屬大手交易，包括上一圈主場以6:1大炒英乙梳士貝利，該仗上半場已攻入3球兼失1球，足證狼隊以大欺小時絕對毫無保留。

值得留意，狼隊自家青訓的進攻中場馬迪奧斯文尼精力十充沛，上場雖與諾定咸森林互交白卷，但其個人搏得3次犯規為全場之最，加上季中被提拔上一隊後，已直落9場英超正選披甲，可見其突破能力與牽制作用舉足輕重，深受教練羅比愛華士信任。

甘士比態勇願攻

主隊甘士比近況亦如日方中，近10場錄得7勝3和不敗，如此氣勢加上主場出擊，態度必定積極，然而攻勢如潮之際亦容易顧此失彼。預料今場賽事節奏明快，半場入球1.5/2球「大」有2.8倍分頭甚高，焉有不取之理。加利李爾