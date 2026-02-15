Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西甲｜盧卡文弗到漏 馬體會值得追

波盤王
更新時間：07:00 2026-02-15 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-15 HKT

華歷簡奴 VS 馬德里體育會
Now632台今晚11:15直播
推介：波膽0:2或1:2

馬德里體育會剛在西班牙盃4強首回合，以4:0大勝巴塞隆拿，士氣強勢反彈。球隊一掃早前聯賽不敵貝迪斯的悶氣，全隊戰意極其高昂。當中冬窗重點新兵盧卡文表現極為對板，加盟短短日子每每能在關鍵時刻交出入球及助攻，極速融入體系。今仗作客面對近況低迷的護級份子華歷簡奴，床單軍團憑藉超班質素及高昂士氣，可望再下一城。推介客勝波膽0:2或1:2。

馬體會本季西甲23戰積45分排第3，攻入38球失18球，得失球差達+20，攻守數據均屬前列。雖然近5場聯賽錄2勝1和2負，表現略見波動，但盃賽大勝巴塞一役證明球隊調整能力極強。

進攻上，兩位前鋒阿歷山大梳洛夫與祖利安艾華利斯各入7球，火力點平均。首循環馬體會曾以3:2力克華歷簡奴，往績心理佔優，今仗作客有力全取三分。

盧卡文的加盟立竿見影，數據最能說明其重要性。這位尼日利亞國腳在盃賽對貝迪斯一仗，單場貢獻1入球1助攻，盡顯級數。其頻繁的禁區觸球與突破能力，正好彌補馬體會陣地戰破密集的不足。作為鋒線自由人，盧卡文不僅能親自得分，其高強度的跑動與對抗數據，亦有效為艾華利斯等隊友拉扯出起腳空間。這位新援已迅速適應西甲節奏並成為球隊破門利器，今場勢必繼續擔正，以個人能力成為馬體會打破僵局的關鍵匙人。 

華歷簡奴未能止瀉

反觀主隊華歷簡奴本輪前積22分排第18位，身陷降班漩渦，開季7周高踞前5的優勢蕩然無存。球隊近況慘不忍睹，聯賽已錄得3連敗，狀態低迷。雖然他們主場10戰僅輸2場，看似硬淨，但當中有6場打和，顯示缺乏致勝板斧。加上華歷簡奴本季主場賽事入球偏少，攻力疲弱，面對防守穩健、實力高出不止一皮的馬體會，主隊恐難逃一敗。馬高

