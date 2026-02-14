意甲 | 科木越戰越勇 讓半一「主勝」抵撐

國際米蘭近期展現驚人火力，近5仗狂轟17球，今晚意甲國家打吡主場迎戰祖雲達斯，勢必以攻代守。雖「斑馬軍團」作客要全取三分難度極高，但球隊近期進攻有保證，加上中場韋斯頓麥堅尼化身入球奇兵，近期頻頻取得關鍵士哥，入球數字冠絕意甲中場，有力威脅國米大門。既然雙方攻力均強，今場推介入球大細[2.5/3球]大。

祖雲達斯今季聯賽雖暫列第4，但其預期入球值高踞意甲第2，創造機會能力極強，從近期作客大勝帕爾馬4:1，以及主場3:0輕取拿玻里可見一斑。球隊對上兩次與國米交手均能取勝，心理稍佔優。當中麥堅尼近況大勇，在各賽近10場內已攻入5球，是球隊破門的危險人物。配合球隊強大的創造力，今仗作客有力攻破國米大門。

主隊國際米蘭衛冕之路雖遇挑戰，但攻力依然冠絕意甲。近5場攻入17球的數據驚人，其中左翼衛費特歷高迪馬高創造了24次絕佳機會，屬意甲之最，是球隊進攻泉源。反觀祖雲達斯防線偶有甩漏，今季已出現9次直接導致失球的失誤，並列意甲最多。面對國米如潮水般的攻勢，客軍防線恐難保清白，隨時合演入球騷。

馬高推介

入球大細[2.5/3球]大

國際米蘭 3:3 祖雲達斯

半場：2:1

Now 638台周日凌晨3:45直播