英超 | 「盃賽限定」法式「主」義 維拉浪「慢」顯「細」心

阿士東維拉擅長後場組織及中路滲透，而且節奏偏慢甚有耐性，甚少失掉無謂死球，半場開出角球大細4.5球的「細」，屬穩陣之選。同時維拉兩閘侵略能力極強，傳中球精準的左閘盧卡斯迪治尼更有望正選披甲，半全場「主主」亦可兼顧。加利李爾

維拉自領隊艾馬利執掌後，在英超除成績穩步上揚之餘，其引入的西班牙式短傳組織亦效果顯著，聯賽場均22次解圍及19.8次成功長傳，兩項數據分別屬英超最少及第5少，反映維拉受壓下仍有力從後場組織，如非必要絕不胡亂大腳解圍。維拉對上6場各項賽事中，有4場在換邊前只產生4個角球或以下，故今場再追半場開出角球4.5球的「細」合情合理。

另外，不少球隊於足總盃始終都會派部分副選上陣，而維拉左後衛盧卡斯迪治尼是介乎正選與後備之間，故今場正選披甲機會極大。這位法國國腳傳送準繩度一向極高，今季聯賽雖然只有15場正選，但亦貢獻4次助攻排全隊並列第2多，加上場均提供1.5次成功傳中球，充分說明其效率之高。有迪治尼的精準傳中，配合善於衝鋒陷陣的新援中鋒譚美阿巴謙，可謂如虎添翼。

客軍紐卡素則近5場1勝1和3負，唯一勝仗只於更頹的熱刺身上取得，狀態無甚起色。特別留意喜鵲單在二月份的4場賽事已共失11球，冬窗並無引援解決防線傷兵問題，故老牌右閘捷比亞扼守的右路經常被針對，但在惟利夫拿文度倦勤下，球隊已無其他選擇，要捷比亞這位速度已退化的35歲老將作本月第6場正選亦不稀奇，負荷極大表現難有保險。預料主隊可以由頭贏到尾，半全場「主主」有不俗的3.15倍分頭，當然不容錯過。



加利李爾推介

半場開出角球大細4.5球 「細」、半全場「主主」

Now652台周日凌晨1:45直播