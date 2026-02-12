Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

比利時盃｜恃領先不攻「治」破 安特衛普必悶戰

發佈時間：08:00 2026-02-12 HKT

安特衛普 VS 安德列治
香港時間周五凌晨3:30開賽
推介：入球大細 [2.5] 細

比利時盃4強次回合，近況回勇安特衛普主場迎戰近況低迷的安德列治，主隊在防守固若金湯，近5仗僅失2球，加上前線有荷蘭中鋒雲遜贊臣鋪橋搭路，攻守兼備。反觀客軍安德列治自冬窗放走主力射手後，攻力大打折扣，近3場正式比賽全敗兼顆粒無收。主隊手握首回合領先優勢，今仗勢必穩紮穩打，推介入球大細2.5球「細」。

安特衛普踏入2月後狀態大勇，各賽錄得三連勝，當中包括在首回合作客以1:0力克安德列治，得以在今仗次回合之中佔盡先機。球隊在主場威力加持下固若金湯，防線滴水不漏。進攻核心雲遜贊臣雖不復當年英超之勇，但其支點作用明顯，今季聯賽已交出7個入球及4次助攻，其背身拿球能力足以撕破對手防線，是役主場出擊，坐和望贏格局。

安德列治近期陷入嚴重入球荒，自翼鋒安古路在冬季轉會窗以高價轉投英超新特蘭後，球隊進攻體系隨即崩潰。數據顯示，失去安古路後的安德列治近3仗合共錄得34次射門卻無一轉化為入球，進攻效率跌至冰點。加上球隊作客腳軟，今仗面對防守硬淨的安特衛普，恐難打破缺口，翻盤機會渺茫。馬高

