英超｜槍手坐和望贏 兩波膽最值博

波盤王
更新時間：07:00 2026-02-12 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-12 HKT

賓福特 VS 阿仙奴
Now621台、611台周五凌晨4:00直播
推介：波膽 1:1 / 1:2

阿仙奴今輪前現於英超榜首領先6分，爭標形勢大好。今仗作客賓福特，雖然兵工廠近5場作客贏4場，但對手主場火力強橫，要全取3分絕非易事。中場核心迪格蘭賴斯能否有效控制比賽節奏尤為關鍵，其攻守數據均具決定性。主隊剛在作客擊敗紐卡素，氣勢正盛，預料戰情緊湊，推介波膽1:1或1:2。

阿仙奴近況大勇，近5場聯賽狂轟13球，火力驚人，更重要是防守重拾穩健，近仗連挫新特蘭、列斯聯及車路士，並連續3場保持清白之身。球隊今季已累積13場零封，防守數據冠絕英超。在攻守兼備下，這支自03至04球季後最有冠軍相的阿仙奴，今仗作客自然看高一線。 

迪格蘭賴斯是阿仙奴攻守轉換的靈魂，加上體能充沛，上陣時間不但成為全隊最高之一，演出更極為穩定。防守方面，這名英格蘭國腳今季錄得276次奪回球權及場均1.1次攔截，防守覆蓋面極廣。而賴斯今季個人最大的突破卻反映在其進攻數據上，今季各賽共交出4入球和7助攻，在創造機會能力方面令人驚喜。單計在聯賽的數據，合共創造12次絕佳機會和47次機會皆為隊中第一人，而69次成功推進的數字，更見其能以個人能力撕破防線，其表現是球隊爭勝最關鍵的一環。

賓福特有力破蛋

賓福特主場威力不容忽視，尤其是射手伊戈泰亞高今季表現判若兩人，今季已累積17個聯賽入球排射手榜次席，近10場主場更轟入9球。此外，賓福特是今季英超博得最多十二碼的球隊，禁區內威脅極大。憑強大的主場入球能力及死球戰術，賓福特絕對有力攻破阿仙奴大門。馬高

