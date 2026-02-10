英超 | 熱刺主場鬥志佳 渾身解「素」保不敗

熱刺近期在英超雖近7仗未嘗一勝，上仗對曼聯更因早段領紅而少打一人，最終以0:2見負，但球隊在劣勢下展現的鬥志其實不失禮。即使球隊正受傷兵困擾，幸好中場悍將祖奧包連夏表現對辦，場均逾5次攔截，足以助球隊今晚在主場面對各賽3連敗、近況同樣一般的紐卡素身上搶分。今仗受讓平手/半球，推介「主勝」。

熱刺雖在聯賽榜跌至下游，但近期面對強隊的表現並不差。早前主場迎戰曼城，在落後兩球下憑蘇蘭基梅開二度逼和2:2，展現出強勁鬥心和韌力。上仗作客奧脫福幾乎全場少打一人仍未有崩盤。今仗關鍵在於中場攔截王祖奧包連夏，數據顯示他今季已錄得驚人的153次攔截，在英超同位置球員中名列前茅，是球隊防線前的最強屏障。配合後防雲迪雲的高速包抄，熱刺防守在主場依然可靠，有力抵擋客軍進襲。

紐卡素近況頹勢不止，剛在主場以2:3不敵賓福特，各賽慘吞3連敗。加上「喜鵲」今季作客腳軟，攻力疲弱，整季聯賽作客僅2場入球多於1球，今訪倫敦難有作為。馬高

讓球:[0/+0.5] 主勝

Now623台周三凌晨3:30直播