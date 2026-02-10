Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 熱刺主場鬥志佳 渾身解「素」保不敗

波盤王
更新時間：07:00 2026-02-10 HKT
發佈時間：07:00 2026-02-10 HKT

熱刺近期在英超雖近7仗未嘗一勝，上仗對曼聯更因早段領紅而少打一人，最終以0:2見負，但球隊在劣勢下展現的鬥志其實不失禮。即使球隊正受傷兵困擾，幸好中場悍將祖奧包連夏表現對辦，場均逾5次攔截，足以助球隊今晚在主場面對各賽3連敗、近況同樣一般的紐卡素身上搶分。今仗受讓平手/半球，推介「主勝」。

熱刺雖在聯賽榜跌至下游，但近期面對強隊的表現並不差。早前主場迎戰曼城，在落後兩球下憑蘇蘭基梅開二度逼和2:2，展現出強勁鬥心和韌力。上仗作客奧脫福幾乎全場少打一人仍未有崩盤。今仗關鍵在於中場攔截王祖奧包連夏，數據顯示他今季已錄得驚人的153次攔截，在英超同位置球員中名列前茅，是球隊防線前的最強屏障。配合後防雲迪雲的高速包抄，熱刺防守在主場依然可靠，有力抵擋客軍進襲。

紐卡素近況頹勢不止，剛在主場以2:3不敵賓福特，各賽慘吞3連敗。加上「喜鵲」今季作客腳軟，攻力疲弱，整季聯賽作客僅2場入球多於1球，今訪倫敦難有作為。馬高

馬高推介
讓球:[0/+0.5] 主勝
Now623台周三凌晨3:30直播

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
16小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
18小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
13小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
54分鐘前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT