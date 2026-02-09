西甲｜主場以逸待「奴」 博黃潛食尾胡

維拉利爾 VS 愛斯賓奴

Now632台周二凌晨4:00直播

推介：半全場「和主」 / 同場過關 「半場和 & 維拉利爾全場淨勝[2]球或以上」

聯賽表現遠勝歐戰的維拉利爾，縱射門不多但把握力其實頗高，攻勢一針見血。該隊有後上殺手柏比古爾隨時突襲，有力於今晚西甲主場面對近況甚頹的愛斯賓奴時尾段奠勝，半全場「和主」絕對值博，進取者不妨小注同場過關的「半場和 & 維拉利爾全場淨勝[2]球或以上」。

主隊維拉利爾今季雖然有聯賽及歐戰兩條戰線，但作為西甲中型班資源有限，球會明顯將重心放在聯賽，即使歐聯賽階段排尾2出局，但西甲則在賽前高踞第4位，可見球隊聯賽表現起碼有保證。事實上，自教練馬些連奴執教後，黃潛近兩季半的踢法一反傳統，從控球在腳轉變為快速反擊，今季場均控球率只有44%屬西甲第15，但場均入1.9球及共創造59次黃金機會分別排聯賽第3及第4高，足證球隊上腳用波質素極高。

柏比古爾敢於起腳

然而，維拉利爾雖擅長突擊，但有趣的是其成功長傳次數並不多，場均21次屬西甲第3少，反映球隊並非胡亂大腳踢上前場，遂令中場球員在進攻參與度更形重要。後上殺手柏比古爾雖然聯賽只入2球，但其個人場均攻門亦有兩次，其實射門慾頗高。加上這位27歲中場上月於非洲國家盃決賽加時一箭定江山，助塞內加爾成功捧盃，盡顯大賽心理質素之高，絕對有力成黃潛今場致勝關鍵。

愛斯賓奴防線多漏洞

客隊愛斯賓奴西甲排名雖然高見第6位，但對上4場只錄1和4負不勝劣績，其間只入4球攻力疲弱，上場聯賽主場迎戰中游的艾拉維斯，在一度領先下竟最終1:2反勝為敗，兩個失球不是攔截消極，就是中堅被對手正面推過，後防級數不足及頻頻犯錯成致命傷，實難信賴。考慮到主隊今季聯賽上半場只失7球屬西甲並列第2少，有機會換邊後才真正上力，半全場「和主」有4.1倍相當值博，有9.75倍的同場過關「半場和 & 維拉利爾全場淨勝[2]球或以上」亦可兼顧。加利李爾