英超｜1月之星大勇 白禮頓必打落「水」狗

波盤王
更新時間：08:00 2026-02-08 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-08 HKT

白禮頓 VS 水晶宮
Now621台今晚10:00直播
推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

白禮頓對水晶宮可謂海軍鬥水兵，前者近11場聯賽僅獲1勝，而客軍更陷各賽12場不勝困局。猶幸白禮頓憑中場新星耶辛艾耶利爆發，可望佔優，反觀水晶宮經歷了一個混亂的冬季轉會窗，射手馬迪達轉會失敗兼受傷缺陣，新援亦磨合需時，讓球開出主隊讓平手/半球，「主勝」值博率甚高。

白禮頓近期進攻展現一貫威力，這主要歸功於瑞典中場耶辛艾耶利的爆發。這位22歲小將剛入選英超1月最佳球員候選名單，上月4場聯賽共交2入球2助攻，直接參與了球隊整個1月的大部分入球。其中包括對富咸及般尼時取得入球，以及在對曼城和愛華頓的硬仗中送出關鍵助攻，展現其抗壓力和鬥志。而相對上，白禮頓在主場的表現尚算硬淨，雖然傷兵名單中有韋斯達等後防主力，但面對攻力疲弱的對手，以艾耶利為首的中場線足以掌控節奏，有力在主場全取三分。

客軍水晶宮正處於動盪期，更被外界評為1月轉會窗的最大輸家，不僅未能針對性填補中堅兼隊長古希，反而因轉會操作失誤重創士氣，原本即將以3,000萬鎊轉投AC米蘭的首席射手馬迪達，因體測發現膝蓋重傷而交易告吹，今仗鐵定缺陣。加上球隊已連續12場不勝，士氣跌至谷底，作客凶多吉少。馬高

